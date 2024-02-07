Агентство страхования вкладов выплатит долги пермского банка

08 февраля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Вкладчикам ликвидируемого пермского банка вернут деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полностью выплатит долги пермского «Проинвестбанка». Об этом сообщили представители АСВ. «АСВ до первого марта 2024 года рассчитается с реестровыми кредиторами „Проинвестбанка“. На 1 января текущего года реестровая задолженность банка уже погашена на 97%», — передает «Коммерсант — Пермь» со ссылкой на данные АСВ. АСВ 23 апреля 2021 года объявило о наступлении страхового случая в отношении «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Центробанк России отозвал лицензию у данного банка. «Проинвестбанк» был участником системы обязательного страхования (№ 214 по реестру) и его вкладчики в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» получили право на возмещение денежных средств. После ликвидации банка его акционеры смогут получить оставшиеся активы.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полностью выплатит долги пермского «Проинвестбанка». Об этом сообщили представители АСВ. «АСВ до первого марта 2024 года рассчитается с реестровыми кредиторами „Проинвестбанка“. На 1 января текущего года реестровая задолженность банка уже погашена на 97%», — передает «Коммерсант — Пермь» со ссылкой на данные АСВ. АСВ 23 апреля 2021 года объявило о наступлении страхового случая в отношении «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Центробанк России отозвал лицензию у данного банка. «Проинвестбанк» был участником системы обязательного страхования (№ 214 по реестру) и его вкладчики в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» получили право на возмещение денежных средств. После ликвидации банка его акционеры смогут получить оставшиеся активы.