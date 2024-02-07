07 февраля 2024

Агентство страхования вкладов выплатит долги пермского банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
Вкладчикам ликвидируемого пермского банка вернут деньги Фото:

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полностью выплатит долги пермского «Проинвестбанка». Об этом сообщили представители АСВ.

«АСВ до первого марта 2024 года рассчитается с реестровыми кредиторами „Проинвестбанка“. На 1 января текущего года реестровая задолженность банка уже погашена на 97%», — передает «Коммерсант — Пермь» со ссылкой на данные АСВ.

АСВ 23 апреля 2021 года объявило о наступлении страхового случая в отношении «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Центробанк России отозвал лицензию у данного банка. «Проинвестбанк» был участником системы обязательного страхования (№ 214 по реестру) и его вкладчики в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» получили право на возмещение денежных средств. После ликвидации банка его акционеры смогут получить оставшиеся активы.

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полностью выплатит долги пермского «Проинвестбанка». Об этом сообщили представители АСВ. «АСВ до первого марта 2024 года рассчитается с реестровыми кредиторами „Проинвестбанка“. На 1 января текущего года реестровая задолженность банка уже погашена на 97%», — передает «Коммерсант — Пермь» со ссылкой на данные АСВ. АСВ 23 апреля 2021 года объявило о наступлении страхового случая в отношении «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Центробанк России отозвал лицензию у данного банка. «Проинвестбанк» был участником системы обязательного страхования (№ 214 по реестру) и его вкладчики в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» получили право на возмещение денежных средств. После ликвидации банка его акционеры смогут получить оставшиеся активы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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