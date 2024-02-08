В Магнитогорске школьница, угрожавшая педагогу, продолжает учиться

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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, школьница
Девочка с подружкой сожгла фото учителя Фото:

Школьница из Магнитогорска Челябинской области, которая сожгла фотографию своего педагога, продолжает учиться в том же классе. По словам учительницы, за свой поступок девушка не извинилась.

«Я не увольняюсь, и девочка остается в школе, потому что нет такого закона, чтобы ее перевести [в другую школу] за этот проступок. Она мне написала извинения в соцсети, но лично не подходила и ничего не говорила», — пишет «КП-Челябинск» со слов педагога.

Ранее стало известно, что молодой учительнице угрожают ее же воспитанники. На видео, которое записали девочка с подругой, они сжигают фотографию преподавателя. Дети установлены, с ними провели беседу сотрудники полиции. Учительница хотела уволиться, но ее уговорили остаться.

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Школьница из Магнитогорска Челябинской области, которая сожгла фотографию своего педагога, продолжает учиться в том же классе. По словам учительницы, за свой поступок девушка не извинилась. «Я не увольняюсь, и девочка остается в школе, потому что нет такого закона, чтобы ее перевести [в другую школу] за этот проступок. Она мне написала извинения в соцсети, но лично не подходила и ничего не говорила», — пишет «КП-Челябинск» со слов педагога. Ранее стало известно, что молодой учительнице угрожают ее же воспитанники. На видео, которое записали девочка с подругой, они сжигают фотографию преподавателя. Дети установлены, с ними провели беседу сотрудники полиции. Учительница хотела уволиться, но ее уговорили остаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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