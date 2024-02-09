Власти ХМАО назвали дату открытия зимников

Зимники в Нижневартовском районе ХМАО, закрытые ранее из-за потепления, возобновляют работу с 8 утра 11 февраля. Об этом в соцсети сообщил окружной Управтодор.
«Внимание! В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Нижневартовского района с 08:00 11.02.2024 года снимаются ограничения движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничения будут сняты со следующих дорог: Нижневартовск — Вампугол — Былино, Белорусский — Ларьяк, Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк, Былино — Зайцева — Речка.
Из-за потепления на текущей неделе на зимних автомобильных дорогах округа были введены ограничения для движения транспортных средств. Так на двух зимниках в районе села Большой Камень транспорт весом более 10 тонн не мог передвигаться с 7 по 9 февраля.
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