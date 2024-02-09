09 февраля 2024

Власти ХМАО назвали дату открытия зимников

В Нижневартовском районе зимники возобновят работу с 11 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Ограничение было введено из-за потепления Фото:

Зимники в Нижневартовском районе ХМАО, закрытые ранее из-за потепления, возобновляют работу с 8 утра 11 февраля. Об этом в соцсети сообщил окружной Управтодор.

«Внимание! В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Нижневартовского района с 08:00 11.02.2024 года снимаются ограничения движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничения будут сняты со следующих дорог: Нижневартовск — Вампугол — Былино, Белорусский — Ларьяк, Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк, Былино — Зайцева — Речка.

Из-за потепления на текущей неделе на зимних автомобильных дорогах округа были введены ограничения для движения транспортных средств. Так на двух зимниках в районе села Большой Камень транспорт весом более 10 тонн не мог передвигаться с 7 по 9 февраля.

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Зимники в Нижневартовском районе ХМАО, закрытые ранее из-за потепления, возобновляют работу с 8 утра 11 февраля. Об этом в соцсети сообщил окружной Управтодор. «Внимание! В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Нижневартовского района с 08:00 11.02.2024 года снимаются ограничения движения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничения будут сняты со следующих дорог: Нижневартовск — Вампугол — Былино, Белорусский — Ларьяк, Ларьяк — Чехломей — Большой Ларьяк, Былино — Зайцева — Речка. Из-за потепления на текущей неделе на зимних автомобильных дорогах округа были введены ограничения для движения транспортных средств. Так на двух зимниках в районе села Большой Камень транспорт весом более 10 тонн не мог передвигаться с 7 по 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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