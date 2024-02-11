Названа возможная причина, почему интервью Карлсона и Зеленского не состоится

Политолог Разгуляев: маловероятно, что Зеленский даст интервью Карлсону
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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Такер Карлсон (на фото) хочет взять интервью у Владимира Зеленского, но тот вряд ли согласится, уточнил политолог Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Маловероятно, что президент Украины Владимир Зеленский даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно провел большой разговор с российским главой Владимиром Путиным. С таким мнением выступил политолог Сергей Разгуляев. Он отметил, что даже если бы интервью состоялось, Зеленский ушел бы от всех неудобных вопросов.

«Сам факт того, что интервью [Карлсона] с Зеленским состоится, вызывает сомнения. Украинскому главе не позволит гордость — Карлсона на Украине уже заклеймили агентом России, „рукой Кремля“. Поэтому встреча навряд ли состоится. Но, если это и произойдет, Владимир Зеленский просто уйдет от всех неудобных вопросов», — поделился мнением Сергей Разгуляев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом сам Карлсон еще до беседы с Путиным говорил, что хотело бы взять интервью у Зеленского.

Интервью Карлсона и Путина было опубликовано 9 февраля. Американский журналист специально прилетел в Россию ради этого. В ходе разговора Владимир Путин осознанно делал акцент на исторических аспектах поставленных перед ним вопросов. В основном речь шла об истории между Россией и Украиной. Путин также хотел, чтобы Запад понял его позицию.

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Маловероятно, что президент Украины Владимир Зеленский даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно провел большой разговор с российским главой Владимиром Путиным. С таким мнением выступил политолог Сергей Разгуляев. Он отметил, что даже если бы интервью состоялось, Зеленский ушел бы от всех неудобных вопросов. «Сам факт того, что интервью [Карлсона] с Зеленским состоится, вызывает сомнения. Украинскому главе не позволит гордость — Карлсона на Украине уже заклеймили агентом России, „рукой Кремля“. Поэтому встреча навряд ли состоится. Но, если это и произойдет, Владимир Зеленский просто уйдет от всех неудобных вопросов», — поделился мнением Сергей Разгуляев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом сам Карлсон еще до беседы с Путиным говорил, что хотело бы взять интервью у Зеленского. Интервью Карлсона и Путина было опубликовано 9 февраля. Американский журналист специально прилетел в Россию ради этого. В ходе разговора Владимир Путин осознанно делал акцент на исторических аспектах поставленных перед ним вопросов. В основном речь шла об истории между Россией и Украиной. Путин также хотел, чтобы Запад понял его позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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