Названа возможная причина, почему интервью Карлсона и Зеленского не состоится

Политолог Разгуляев: маловероятно, что Зеленский даст интервью Карлсону

11 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон (на фото) хочет взять интервью у Владимира Зеленского, но тот вряд ли согласится, уточнил политолог Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Маловероятно, что президент Украины Владимир Зеленский даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно провел большой разговор с российским главой Владимиром Путиным. С таким мнением выступил политолог Сергей Разгуляев. Он отметил, что даже если бы интервью состоялось, Зеленский ушел бы от всех неудобных вопросов. «Сам факт того, что интервью [Карлсона] с Зеленским состоится, вызывает сомнения. Украинскому главе не позволит гордость — Карлсона на Украине уже заклеймили агентом России, „рукой Кремля“. Поэтому встреча навряд ли состоится. Но, если это и произойдет, Владимир Зеленский просто уйдет от всех неудобных вопросов», — поделился мнением Сергей Разгуляев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом сам Карлсон еще до беседы с Путиным говорил, что хотело бы взять интервью у Зеленского. Интервью Карлсона и Путина было опубликовано 9 февраля. Американский журналист специально прилетел в Россию ради этого. В ходе разговора Владимир Путин осознанно делал акцент на исторических аспектах поставленных перед ним вопросов. В основном речь шла об истории между Россией и Украиной. Путин также хотел, чтобы Запад понял его позицию.

Маловероятно, что президент Украины Владимир Зеленский даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно провел большой разговор с российским главой Владимиром Путиным. С таким мнением выступил политолог Сергей Разгуляев. Он отметил, что даже если бы интервью состоялось, Зеленский ушел бы от всех неудобных вопросов. «Сам факт того, что интервью [Карлсона] с Зеленским состоится, вызывает сомнения. Украинскому главе не позволит гордость — Карлсона на Украине уже заклеймили агентом России, „рукой Кремля“. Поэтому встреча навряд ли состоится. Но, если это и произойдет, Владимир Зеленский просто уйдет от всех неудобных вопросов», — поделился мнением Сергей Разгуляев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом сам Карлсон еще до беседы с Путиным говорил, что хотело бы взять интервью у Зеленского. Интервью Карлсона и Путина было опубликовано 9 февраля. Американский журналист специально прилетел в Россию ради этого. В ходе разговора Владимир Путин осознанно делал акцент на исторических аспектах поставленных перед ним вопросов. В основном речь шла об истории между Россией и Украиной. Путин также хотел, чтобы Запад понял его позицию.