Пермские дороги включили в список объектов для доставки жизненно важных грузов

Северный завоз является комплексом мероприятий по снабжению товарами территорий Крайнего Севера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российские власти утвердили перечень объектов, составляющих опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список утвержденных объектов вошли, в том числе, дороги Пермского края.

«В соответствии со статьями 3 и 15 федерального закона „О северном завозе“ утвердить прилагаемый перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Автодорога „Подъезд к деревне Архипово“, участок дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань. Также включить в список автодороги Коса — Соликамск, Гайны — Усть-Черная, Коса — Мараты, Кудымкар — Гайны, Усть-Черная — граница Республики Коми и Юксеево — Коса», — сообщается на сайте правительства РФ.

Северный завоз является комплексом мероприятий по регулярному снабжению жизненно важными товарами территорий, относящимся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним землям. Доставка грузов на эти территории ограничена в условиях сложного климата. Товары завозят по воздуху, речным, сухопутным и морским транспортом. В том числе доставка производится по Северному морскому пути.

Базовый закон о северном завозе был принят в августе 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на создание условий для своевременного и качественного снабжения жителей страны товарами первой необходимости. Документы, подписанные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, создают условия для реализации соответствующих задач. Четкое соблюдение графиков северного завоза является частью развития арктических территорий.