11 февраля 2024

Пермские дороги включили в список объектов для доставки жизненно важных грузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Северный завоз является комплексом мероприятий по снабжению товарами территорий Крайнего Севера Фото:

Российские власти утвердили перечень объектов, составляющих опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список утвержденных объектов вошли, в том числе, дороги Пермского края.

«В соответствии со статьями 3 и 15 федерального закона „О северном завозе“ утвердить прилагаемый перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Автодорога „Подъезд к деревне Архипово“, участок дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань. Также включить в список автодороги Коса — Соликамск, Гайны — Усть-Черная, Коса — Мараты, Кудымкар — Гайны, Усть-Черная — граница Республики Коми и Юксеево — Коса», — сообщается на сайте правительства РФ.

Северный завоз является комплексом мероприятий по регулярному снабжению жизненно важными товарами территорий, относящимся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним землям. Доставка грузов на эти территории ограничена в условиях сложного климата. Товары завозят по воздуху, речным, сухопутным и морским транспортом. В том числе доставка производится по Северному морскому пути.

Базовый закон о северном завозе был принят в августе 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на создание условий для своевременного и качественного снабжения жителей страны товарами первой необходимости. Документы, подписанные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, создают условия для реализации соответствующих задач. Четкое соблюдение графиков северного завоза является частью развития арктических территорий.

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Российские власти утвердили перечень объектов, составляющих опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список утвержденных объектов вошли, в том числе, дороги Пермского края. «В соответствии со статьями 3 и 15 федерального закона „О северном завозе“ утвердить прилагаемый перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Автодорога „Подъезд к деревне Архипово“, участок дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань. Также включить в список автодороги Коса — Соликамск, Гайны — Усть-Черная, Коса — Мараты, Кудымкар — Гайны, Усть-Черная — граница Республики Коми и Юксеево — Коса», — сообщается на сайте правительства РФ. Северный завоз является комплексом мероприятий по регулярному снабжению жизненно важными товарами территорий, относящимся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним землям. Доставка грузов на эти территории ограничена в условиях сложного климата. Товары завозят по воздуху, речным, сухопутным и морским транспортом. В том числе доставка производится по Северному морскому пути. Базовый закон о северном завозе был принят в августе 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на создание условий для своевременного и качественного снабжения жителей страны товарами первой необходимости. Документы, подписанные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, создают условия для реализации соответствующих задач. Четкое соблюдение графиков северного завоза является частью развития арктических территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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