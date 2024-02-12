Назван топ самых популярных специалистов в преддверии 14 февраля

13 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Спрос на мастеров по маникюру в преддверии Дня всех влюбленных вырос на 85% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года самыми популярными специалистами в канун дня всех влюбленных оказались мастера по маникюру и педикюру, а также по простой быстрой уборке. Спрос на мастеров ногтевого сервиса вырос на 85%, на клининг — на 252%, сообщили 13 февраля в пресс-службе «Авито Услуг». «В канун 14 февраля вырос интерес и к бьюти-услугам. Челябинки записались на макияж (+25%), маникюр и педикюр (+85%), ресницы и брови (+36%) и к парикмахеру (+29%). Кроме того, накануне 14 февраля специалистов по простой быстрой уборке искали на 252% чаще, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе. Также традиционно в топе самых популярных услуг в канун 14 февраля предложения от флористов и кондитеров. По сравнению с 2023 годом, в начале февраля спрос челябинцев на услуги изготовителей цветочных букетов на заказ вырос на 50%. Активнее вырос спрос на заказ съедобных букетов. Услугами изготовителей композиций из сладостей, ягод и фруктов в этом году интересуются на 63% чаще, чем в 2023 году. В среднем стоимость сладких букетов начинается от тысячи рублей, букета цветов на заказ от 990 рублей. Кроме того, в последние две недели спрос на составление композиций из воздушных шаров вырос на 8%. Средняя стоимость приготовления связки из 10 шаров в Челябинске в среднем начинается от 1300 рублей. В канун 14 февраля челябинцев также интересуют изделия от художников-портретистов — интерес к изготовлению портретов по фотографии вырос на 18% по сравнению с концом января. Стоимость связки воздушных шаров в среднем составляет от 1 300 рублей, подарок ручной работы от 550 рублей, портрет любимого или любимой — от 800 рублей. За генеральную уборку в квартире челябинцам придется отдать в среднем от тысячи рублей. А вот создание бьюти образа обойдется в 4 100 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года самыми популярными специалистами в канун дня всех влюбленных оказались мастера по маникюру и педикюру, а также по простой быстрой уборке. Спрос на мастеров ногтевого сервиса вырос на 85%, на клининг — на 252%, сообщили 13 февраля в пресс-службе «Авито Услуг». «В канун 14 февраля вырос интерес и к бьюти-услугам. Челябинки записались на макияж (+25%), маникюр и педикюр (+85%), ресницы и брови (+36%) и к парикмахеру (+29%). Кроме того, накануне 14 февраля специалистов по простой быстрой уборке искали на 252% чаще, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе. Также традиционно в топе самых популярных услуг в канун 14 февраля предложения от флористов и кондитеров. По сравнению с 2023 годом, в начале февраля спрос челябинцев на услуги изготовителей цветочных букетов на заказ вырос на 50%. Активнее вырос спрос на заказ съедобных букетов. Услугами изготовителей композиций из сладостей, ягод и фруктов в этом году интересуются на 63% чаще, чем в 2023 году. В среднем стоимость сладких букетов начинается от тысячи рублей, букета цветов на заказ от 990 рублей. Кроме того, в последние две недели спрос на составление композиций из воздушных шаров вырос на 8%. Средняя стоимость приготовления связки из 10 шаров в Челябинске в среднем начинается от 1300 рублей. В канун 14 февраля челябинцев также интересуют изделия от художников-портретистов — интерес к изготовлению портретов по фотографии вырос на 18% по сравнению с концом января. Стоимость связки воздушных шаров в среднем составляет от 1 300 рублей, подарок ручной работы от 550 рублей, портрет любимого или любимой — от 800 рублей. За генеральную уборку в квартире челябинцам придется отдать в среднем от тысячи рублей. А вот создание бьюти образа обойдется в 4 100 рублей.