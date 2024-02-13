Time: Залужный и Зеленский договорились не показывать конфликт на публику

13 февраля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский и Валерий Залужный решили не выводить конфликт в публичное поле Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главком ВСУ Валерий Залужный согласились не показывать конфликт на публику, чтобы не провоцировать население. Об этом сообщает источник британской газеты Time. «Зеленский и Залужный согласились не показывать признаков какого-либо конфликта. Это могло привести к нестабильности, и мы все понимаем, что беспокойство в стране прямо сейчас послужит только интересам России», — говорится в материале . Новость по теме Природа конфликта Зеленского с Залужным: главное из интервью биографа президента Украины Конфликт Зеленского и Залужного имеет давнюю историю. У них двоих разные взгляды на контрнаступление ВСУ. Залужный в интервью СМИ отмечал, что продвижение зашло в тупик. Зеленский был категорически против этого. Смена Залужного произошла в начале февраля. На его место пришел Алексанр Сырский. На Украине его называют «генералом 200-х», передает «Царьград». А экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отмечал, что Сырский может пойти на крайне рискованные операции, чтобы угодить Зеленскому, сообщает Life .

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главком ВСУ Валерий Залужный согласились не показывать конфликт на публику, чтобы не провоцировать население. Об этом сообщает источник британской газеты Time. «Зеленский и Залужный согласились не показывать признаков какого-либо конфликта. Это могло привести к нестабильности, и мы все понимаем, что беспокойство в стране прямо сейчас послужит только интересам России», — говорится в материале. Конфликт Зеленского и Залужного имеет давнюю историю. У них двоих разные взгляды на контрнаступление ВСУ. Залужный в интервью СМИ отмечал, что продвижение зашло в тупик. Зеленский был категорически против этого. Смена Залужного произошла в начале февраля. На его место пришел Алексанр Сырский. На Украине его называют «генералом 200-х», передает «Царьград». А экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отмечал, что Сырский может пойти на крайне рискованные операции, чтобы угодить Зеленскому, сообщает Life.