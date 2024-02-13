Time: Залужный и Зеленский договорились не показывать конфликт на публику

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главком ВСУ Валерий Залужный согласились не показывать конфликт на публику, чтобы не провоцировать население. Об этом сообщает источник британской газеты Time.
«Зеленский и Залужный согласились не показывать признаков какого-либо конфликта. Это могло привести к нестабильности, и мы все понимаем, что беспокойство в стране прямо сейчас послужит только интересам России», — говорится в
Конфликт Зеленского и Залужного имеет давнюю историю. У них двоих разные взгляды на контрнаступление ВСУ. Залужный в интервью СМИ отмечал, что продвижение зашло в тупик. Зеленский был категорически против этого.
Смена Залужного произошла в начале февраля. На его место пришел Алексанр Сырский. На Украине его называют «генералом 200-х», передает «Царьград». А экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отмечал, что Сырский может пойти на крайне рискованные операции, чтобы угодить Зеленскому, сообщает
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