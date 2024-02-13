13 февраля 2024

В Перми объединят две школы

© Служба новостей «URA.RU»
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В одной будет начальная школа, а в другой будут учиться дети с 5 по 11 класс Фото:

Мэрия Перми решила объединить две школы. Речь идет о «Флагмане» и «Приоритете».

«Реорганизовать путем присоединения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Флагман» г. Перми», — сказано в проекте постановления Администрации города Перми.

Школа «Флагман» находится на улице Кронштадтской, 41. Ее открыли в конце 2023 года. Здание «Приоритета» расположено на улице Голева, 8. Планируется, что во «Флагмане» будут обучаться школьники с 5 по 11 класс, а в «Приоритете» — начальных классов, пишет «Текст».

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Мэрия Перми решила объединить две школы. Речь идет о «Флагмане» и «Приоритете». «Реорганизовать путем присоединения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Флагман» г. Перми», — сказано в проекте постановления Администрации города Перми. Школа «Флагман» находится на улице Кронштадтской, 41. Ее открыли в конце 2023 года. Здание «Приоритета» расположено на улице Голева, 8. Планируется, что во «Флагмане» будут обучаться школьники с 5 по 11 класс, а в «Приоритете» — начальных классов, пишет «Текст».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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