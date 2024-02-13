В Перми объединят две школы

14 февраля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

В одной будет начальная школа, а в другой будут учиться дети с 5 по 11 класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Перми решила объединить две школы. Речь идет о «Флагмане» и «Приоритете». «Реорганизовать путем присоединения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Флагман» г. Перми», — сказано в проекте постановления Администрации города Перми. Школа «Флагман» находится на улице Кронштадтской, 41. Ее открыли в конце 2023 года. Здание «Приоритета» расположено на улице Голева, 8. Планируется, что во «Флагмане» будут обучаться школьники с 5 по 11 класс, а в «Приоритете» — начальных классов, пишет «Текст».

Мэрия Перми решила объединить две школы. Речь идет о «Флагмане» и «Приоритете». «Реорганизовать путем присоединения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Флагман» г. Перми», — сказано в проекте постановления Администрации города Перми. Школа «Флагман» находится на улице Кронштадтской, 41. Ее открыли в конце 2023 года. Здание «Приоритета» расположено на улице Голева, 8. Планируется, что во «Флагмане» будут обучаться школьники с 5 по 11 класс, а в «Приоритете» — начальных классов, пишет «Текст».