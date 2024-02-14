Блогер из Омска засудил телекомпанию пермского олигарха на сотни тысяч рублей

Ответчика обязали выплатить денежную компенсацию в течение пяти месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение по делу о споре между пермской «Веттой» и блогером из Омска Евгением Пожиткиным. ООО «Ветта Плюс», которое является собственником одноименной телекомпании, обязуется выплатить Пожиткину почти 700 тысяч рублей. Это компенсация за нарушение авторских прав при использовании взятых с yotube-канала видеороликов, рассказывающих о защите от клещей.

«Арбитражный суд Пермского края определил — утвердить мировое соглашение, заключенное между предпринимателем Пожиткиным Евгением Александровичем и ООО „Ветта Плюс“. Сумма материальных требований составляет 686 070 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца. Ответчик обязуется ежемесячно выплатить истцу безналичным путем равными долями в течение пяти месяцев, начиная с даты утверждения настоящего мирового соглашения», — сообщается в картотеке суда.

В документе уточняется, что в случае нарушения ответчиком графика выплат он обязуется заплатить истцу штраф в 100 тысяч рублей. На такую же сумму будет оштрафована любая из сторон мирового соглашения, допустившая разглашение его условий. Производство по делу Арбитражным судом Пермского края завершено.

Предметом судебного спора были видеоролики, размещенные на youtube-канале sekretmesto, посвященному охоте, рыбалке и туризму. Автором канала, у которого около 200 тысяч подписчиков, является блогер и предприниматель из Омска Евгений Пожиткин. В сентябре 2023 года он предъявил иск к ООО «Ветта Плюс» за использование фрагментов своих роликов в новостных программах «Утренний вестник» и «Вечерний вестник». Блогер тогда потребовал взыскать с «Ветты» более 1,1 млн рублей. Эта пермская телекомпания считается подконтрольной структурам бизнесмена Андрея Кузяева. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.