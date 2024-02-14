Россель проговорился о визите Путина в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Россель в РАНХиГС. Екатеринбург , россель эдуард
Эдуард Россель заявил, что люди из АП приезжали в центр развития Демидовских территорий Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

На этой неделе «в преддверии визита [президента РФ] Владимира Владимировича Путина в Свердловскую область» в Историко-культурный центр развития Демидовских территорий заезжали сотрудники администрации президента и охрана. Об этом в соцсетях рассказал экс-глава региона Эдуард Россель.

«На этой неделе Историко-культурный центр развития Демидовских территорий посетили интересные гости. К нам [в преддверии визита Владимира Владимировича Путина в Свердловскую область] приехали сотрудники администрации президента РФ, сотрудники управлений протокола, пресс-службы и охраны первого лица государства. С большим интересом они выслушали экскурсию по центру, которую провела исполнительный директор МДФ Мария Розанова», — написал Россель в telegram-канале.

По словам Росселя, главные вопросы встречи были посвящены Уральской республике. «Оказавшись в условиях изоляции от центра, полного отсутствия гособоронзаказа, я искал и нашел способы выдержать испытания, сохранить людей, предприятия, стабильную политическую ситуацию», — добавил политик.

О том, что у Путина на середину февраля запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа свердловский губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений, впрочем, пока нет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На этой неделе «в преддверии визита [президента РФ] Владимира Владимировича Путина в Свердловскую область» в Историко-культурный центр развития Демидовских территорий заезжали сотрудники администрации президента и охрана. Об этом в соцсетях рассказал экс-глава региона Эдуард Россель. «На этой неделе Историко-культурный центр развития Демидовских территорий посетили интересные гости. К нам [в преддверии визита Владимира Владимировича Путина в Свердловскую область] приехали сотрудники администрации президента РФ, сотрудники управлений протокола, пресс-службы и охраны первого лица государства. С большим интересом они выслушали экскурсию по центру, которую провела исполнительный директор МДФ Мария Розанова», — написал Россель в telegram-канале. По словам Росселя, главные вопросы встречи были посвящены Уральской республике. «Оказавшись в условиях изоляции от центра, полного отсутствия гособоронзаказа, я искал и нашел способы выдержать испытания, сохранить людей, предприятия, стабильную политическую ситуацию», — добавил политик. О том, что у Путина на середину февраля запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа свердловский губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений, впрочем, пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...