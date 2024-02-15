Президент России Владимир Путин прибыл в первую точку своего маршрута по Свердловской области — на предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») в Нижний Тагил. Там приземлились пять вертолетов, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В районе УВЗ приземлились пять вертолетов, еще два полетели дальше — в сторону Верхней Салды», — рассказал журналист. Официальный представитель президента Дмитрий Пеской ранее сообщал, что на УВЗ Путин осмотрит несколько цехов, а также пообщается с рабочими.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки, в частности, Т-90М «Прорыв», и БМП. Помимо УВЗ Владимир Путин посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В поездке главу государства сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. А также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.
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