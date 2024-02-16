В Челябинской области за год ввели жилья больше, чем в советский период

17 февраля 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Программу по переселению из ветхого и аварийного жилья закончили на два года раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам 2023 года в Челябинской области ввели объем жилья на 2,1 миллиона квадратных метра, что стало рекордным в сравнении с советским периодом. Об этом рассказал губернатор Челябинской область Алексей Текслер в ходе очной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Челябинске 16 февраля. «В прошлом году ввели рекордный объем жилья — 2,1 миллиона квадратных метров. Интересно, ретроспективно смотрели: в конце 50-х годов было 1,9», — следует со слов губернатора Текслера из стенограммы с официального сайта президента России. Необходимо отметить, что в 50-х годах строительство шло больше барачного типа. При этом в конце 80-х п стоили почти 1,8 миллиона квадратных метров жилья По словам Алексея Текслера, 2023 год был для области рекордным в плане ввода жилья. Благодаря этому достижению отселили из ветхого и аварийного жилья 16,5 тысячи человек и досрочно завершили программу переселения из ветхого и аварийного жилья почти на два года По итогу 2023 года в Челябинской области было введено на 11,8% больше, чем за 2022 год. В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте.

По итогам 2023 года в Челябинской области ввели объем жилья на 2,1 миллиона квадратных метра, что стало рекордным в сравнении с советским периодом. Об этом рассказал губернатор Челябинской область Алексей Текслер в ходе очной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Челябинске 16 февраля. «В прошлом году ввели рекордный объем жилья — 2,1 миллиона квадратных метров. Интересно, ретроспективно смотрели: в конце 50-х годов было 1,9», — следует со слов губернатора Текслера из стенограммы с официального сайта президента России. Необходимо отметить, что в 50-х годах строительство шло больше барачного типа. При этом в конце 80-х п стоили почти 1,8 миллиона квадратных метров жилья По словам Алексея Текслера, 2023 год был для области рекордным в плане ввода жилья. Благодаря этому достижению отселили из ветхого и аварийного жилья 16,5 тысячи человек и досрочно завершили программу переселения из ветхого и аварийного жилья почти на два года По итогу 2023 года в Челябинской области было введено на 11,8% больше, чем за 2022 год. В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте.