16 февраля 2024

В Челябинской области за год ввели жилья больше, чем в советский период

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, пятиэтажка, жилье, недвижимость, новое жилье, новый дом, панельный дом, новостройки, многоквартирный дом
Программу по переселению из ветхого и аварийного жилья закончили на два года раньше Фото:

По итогам 2023 года в Челябинской области ввели объем жилья на 2,1 миллиона квадратных метра, что стало рекордным в сравнении с советским периодом. Об этом рассказал губернатор Челябинской область Алексей Текслер в ходе очной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Челябинске 16 февраля.

«В прошлом году ввели рекордный объем жилья — 2,1 миллиона квадратных метров. Интересно, ретроспективно смотрели: в конце 50-х годов было 1,9», — следует со слов губернатора Текслера из стенограммы с официального сайта президента России. Необходимо отметить, что в 50-х годах строительство шло больше барачного типа. При этом в конце 80-х п стоили почти 1,8 миллиона квадратных метров жилья

По словам Алексея Текслера, 2023 год был для области рекордным в плане ввода жилья. Благодаря этому достижению отселили из ветхого и аварийного жилья 16,5 тысячи человек и досрочно завершили программу переселения из ветхого и аварийного жилья почти на два года

По итогу 2023 года в Челябинской области было введено на 11,8% больше, чем за 2022 год. В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам 2023 года в Челябинской области ввели объем жилья на 2,1 миллиона квадратных метра, что стало рекордным в сравнении с советским периодом. Об этом рассказал губернатор Челябинской область Алексей Текслер в ходе очной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Челябинске 16 февраля. «В прошлом году ввели рекордный объем жилья — 2,1 миллиона квадратных метров. Интересно, ретроспективно смотрели: в конце 50-х годов было 1,9», — следует со слов губернатора Текслера из стенограммы с официального сайта президента России. Необходимо отметить, что в 50-х годах строительство шло больше барачного типа. При этом в конце 80-х п стоили почти 1,8 миллиона квадратных метров жилья По словам Алексея Текслера, 2023 год был для области рекордным в плане ввода жилья. Благодаря этому достижению отселили из ветхого и аварийного жилья 16,5 тысячи человек и досрочно завершили программу переселения из ветхого и аварийного жилья почти на два года По итогу 2023 года в Челябинской области было введено на 11,8% больше, чем за 2022 год. В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...