Макрона упрекнули за излишнюю озабоченность проблемами Украины

Филиппо: Макрон выделил деньги Украине в ущерб собственным гражданам
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Во Франции заявили, что Макрон выделил деньги Зеленскому в ущерб своему народу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон увлекся помощью Украины, позабыв о собственном народе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту!» — написал он в соцсети Х.

Французские фермеры начали протестовать против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров и соглашения о свободной торговле ЕС-Mercosur. Движение началось из Окситании, затем 18 января окситанские фермеры решили заблокировать автомагистраль A64. Движение нанесло ущерб имуществу, в том числе правительственным зданиям.

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Президент Франции Эммануэль Макрон увлекся помощью Украины, позабыв о собственном народе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту!» — написал он в соцсети Х. Французские фермеры начали протестовать против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров и соглашения о свободной торговле ЕС-Mercosur. Движение началось из Окситании, затем 18 января окситанские фермеры решили заблокировать автомагистраль A64. Движение нанесло ущерб имуществу, в том числе правительственным зданиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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