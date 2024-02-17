Политика Макрона упрекнули за излишнюю озабоченность проблемами Украины Филиппо: Макрон выделил деньги Украине в ущерб собственным гражданам 17 февраля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 + Во Франции заявили, что Макрон выделил деньги Зеленскому в ущерб своему народу Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон увлекся помощью Украины, позабыв о собственном народе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту!» — написал он в соцсети Х. Французские фермеры начали протестовать против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров и соглашения о свободной торговле ЕС-Mercosur. Движение началось из Окситании, затем 18 января окситанские фермеры решили заблокировать автомагистраль A64. Движение нанесло ущерб имуществу, в том числе правительственным зданиям. Президент Франции Эммануэль Макрон увлекся помощью Украины, позабыв о собственном народе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту!» — написал он в соцсети Х. Французские фермеры начали протестовать против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров и соглашения о свободной торговле ЕС-Mercosur. Движение началось из Окситании, затем 18 января окситанские фермеры решили заблокировать автомагистраль A64. Движение нанесло ущерб имуществу, в том числе правительственным зданиям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям