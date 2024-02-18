Песков рассказал, чем был занят Путин, когда брали Авдеевку

Песков: Шойгу и Герасимов трижды докладывали Путину о ходе операции в Авдеевке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Путин трижды получал доклад о ходе операции в Авдеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин трижды получал доклады от министра обороны Сергея Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе освобождения Авдеевки. О полном взятии города под контроль президенту доложили 17 февраля после обеда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Новость по теме
Шойгу рассказал Путину, как проходило освобождение Авдеевки

«Шойгу и Герасимов докладывали о ходе операции трижды (в четыре и 11 утра), о полном взятии под контроль — после обеда», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что ВС России потребовалось несколько часов для начала зачистки Авдеевки. По его словам, тогда украинские военные начали массовое бегство.

Информация об освобождении Авдеевки появилась 17 февраля. URA.RU рассказывало, как это происходило. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские формирования были выведены на более выгодные рубежи обороны. Газета The Washington Post написала, что взятие Авдеевки под контроль приведет Россию к победе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин трижды получал доклады от министра обороны Сергея Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе освобождения Авдеевки. О полном взятии города под контроль президенту доложили 17 февраля после обеда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Шойгу и Герасимов докладывали о ходе операции трижды (в четыре и 11 утра), о полном взятии под контроль — после обеда», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков подчеркнул, что ВС России потребовалось несколько часов для начала зачистки Авдеевки. По его словам, тогда украинские военные начали массовое бегство. Информация об освобождении Авдеевки появилась 17 февраля. URA.RU рассказывало, как это происходило. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские формирования были выведены на более выгодные рубежи обороны. Газета The Washington Post написала, что взятие Авдеевки под контроль приведет Россию к победе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...