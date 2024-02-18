Песков рассказал, чем был занят Путин, когда брали Авдеевку

Президент России Владимир Путин трижды получал доклады от министра обороны Сергея Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе освобождения Авдеевки. О полном взятии города под контроль президенту доложили 17 февраля после обеда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Шойгу и Герасимов докладывали о ходе операции трижды (в четыре и 11 утра), о полном взятии под контроль — после обеда», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Песков подчеркнул, что ВС России потребовалось несколько часов для начала зачистки Авдеевки. По его словам, тогда украинские военные начали массовое бегство.
Информация об освобождении Авдеевки появилась 17 февраля. URA.RU рассказывало, как это происходило. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские формирования были выведены на более выгодные рубежи обороны. Газета The Washington Post написала, что взятие Авдеевки под контроль приведет Россию к победе.
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