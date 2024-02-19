Ведущий из ХМАО рассказал, сколько стоит организовать школьный выпускной

Жители ХМАО тратят на выпускной старшеклассников по 25 тысяч рублей

19 февраля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

На выпускной ребенка в ХМАО придется потратить около 25 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU На организацию выпускного вечера родителям одиннадцатиклассников из Югры придется потратить по 25-30 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя от дополнительных затрат, подготовку к мероприятию необходимо начинать за год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ведущий из Нижневартовска Владимир Панов. «Организацией выпускного желательно начать заниматься за год до выпускного. Лично у меня в июне 2023 года начали бронировать даты на июнь 2024. В начале сентября начинается уже активная бронь. Бронировать необходимо с предоплатой и подписанием договоров», — рассказал ведущий. Сейчас, по словам Панова, на организацию выпускного вечера родители старшеклассников вынуждены тратить не менее 25 тысяч рублей. С каждым годом этот прайс только увеличивается. В общую сумму входит бронь ресторана, декор, еда, напитки алкоголь (если он предусмотрен). Кроме того, это оплата ведущему, фотографу, видеографу. Также родители тратятся на костюмы или вечерние платья для себя и выпускника. Играет роль и то, сколько человек от семьи будут присутствовать на празднике. Конкурсы, по словам Панова, для современного поколения старшеклассников постепенно теряют актуальность. Гораздо важнее, чтобы ведущий мероприятия умел создать комфортную атмосферу. Для этого нужно уметь разговаривать с выпускниками на одном языке, понимать современный сленг и быть в курсе музыкальных предпочтений молодежи. «Тренд больших городов — фестиваль выпускных. Когда в одном зале собирается несколько школ, классов. Это порядка 400-500 человек. Мероприятие при этом устроено по принципу „все включено“: выпускники и родители оплачивают лишь стоимость входного билета, и это выходит значительно дешевле, чем организовывать все это самостоятельно», — пояснил Панов. Еще один тренд — видеоролики, снятые до и во время мероприятия. Поэтому видеографы и рилсмейкеры сейчас очень востребованы на выпускных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На организацию выпускного вечера родителям одиннадцатиклассников из Югры придется потратить по 25-30 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя от дополнительных затрат, подготовку к мероприятию необходимо начинать за год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ведущий из Нижневартовска Владимир Панов. «Организацией выпускного желательно начать заниматься за год до выпускного. Лично у меня в июне 2023 года начали бронировать даты на июнь 2024. В начале сентября начинается уже активная бронь. Бронировать необходимо с предоплатой и подписанием договоров», — рассказал ведущий. Сейчас, по словам Панова, на организацию выпускного вечера родители старшеклассников вынуждены тратить не менее 25 тысяч рублей. С каждым годом этот прайс только увеличивается. В общую сумму входит бронь ресторана, декор, еда, напитки алкоголь (если он предусмотрен). Кроме того, это оплата ведущему, фотографу, видеографу. Также родители тратятся на костюмы или вечерние платья для себя и выпускника. Играет роль и то, сколько человек от семьи будут присутствовать на празднике. Конкурсы, по словам Панова, для современного поколения старшеклассников постепенно теряют актуальность. Гораздо важнее, чтобы ведущий мероприятия умел создать комфортную атмосферу. Для этого нужно уметь разговаривать с выпускниками на одном языке, понимать современный сленг и быть в курсе музыкальных предпочтений молодежи. «Тренд больших городов — фестиваль выпускных. Когда в одном зале собирается несколько школ, классов. Это порядка 400-500 человек. Мероприятие при этом устроено по принципу „все включено“: выпускники и родители оплачивают лишь стоимость входного билета, и это выходит значительно дешевле, чем организовывать все это самостоятельно», — пояснил Панов. Еще один тренд — видеоролики, снятые до и во время мероприятия. Поэтому видеографы и рилсмейкеры сейчас очень востребованы на выпускных.