19 февраля 2024

В Перми умер математик Сергей Лутманов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, прощание, похороны, искуственные цветы
Пермский университет прощается с выдающимся ученым (архивное фото) Фото:

В Перми скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Пермского университета (ПГНИУ) Сергей Лутманов. Об этом сообщили в вузе.

«Механико-математический факультет с прискорбием сообщает, что 18 февраля ушел из жизни кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Сергей Викторович Лутманов. Более 40 лет своей жизни он отдал мехмату нашего университета. Он автор и соавтор более 100 научных и учебно-методических публикаций, посвященных управлению динамическими объектами в условиях конфликта и неопределенности, дифференциальным играм, теоретической механике», — говорится на сайте ПГНИУ.

Сергей Лутманов родился 3 мая 1951 года в Перми. Окончил механико-математический факультет ПГУ, а в 1983 году пришел туда на работу. Ученый неоднократно был награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, университета, факультета, он удостоен медали Л. Эйлера «За заслуги» и звания «Почетный работник ВПО РФ».

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Пермского университета (ПГНИУ) Сергей Лутманов. Об этом сообщили в вузе. «Механико-математический факультет с прискорбием сообщает, что 18 февраля ушел из жизни кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Сергей Викторович Лутманов. Более 40 лет своей жизни он отдал мехмату нашего университета. Он автор и соавтор более 100 научных и учебно-методических публикаций, посвященных управлению динамическими объектами в условиях конфликта и неопределенности, дифференциальным играм, теоретической механике», — говорится на сайте ПГНИУ. Сергей Лутманов родился 3 мая 1951 года в Перми. Окончил механико-математический факультет ПГУ, а в 1983 году пришел туда на работу. Ученый неоднократно был награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, университета, факультета, он удостоен медали Л. Эйлера «За заслуги» и звания «Почетный работник ВПО РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...