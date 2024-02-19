В Перми умер математик Сергей Лутманов

20 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Пермский университет прощается с выдающимся ученым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Пермского университета (ПГНИУ) Сергей Лутманов. Об этом сообщили в вузе. «Механико-математический факультет с прискорбием сообщает, что 18 февраля ушел из жизни кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Сергей Викторович Лутманов. Более 40 лет своей жизни он отдал мехмату нашего университета. Он автор и соавтор более 100 научных и учебно-методических публикаций, посвященных управлению динамическими объектами в условиях конфликта и неопределенности, дифференциальным играм, теоретической механике», — говорится на сайте ПГНИУ. Сергей Лутманов родился 3 мая 1951 года в Перми. Окончил механико-математический факультет ПГУ, а в 1983 году пришел туда на работу. Ученый неоднократно был награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, университета, факультета, он удостоен медали Л. Эйлера «За заслуги» и звания «Почетный работник ВПО РФ».

В Перми скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Пермского университета (ПГНИУ) Сергей Лутманов. Об этом сообщили в вузе. «Механико-математический факультет с прискорбием сообщает, что 18 февраля ушел из жизни кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Сергей Викторович Лутманов. Более 40 лет своей жизни он отдал мехмату нашего университета. Он автор и соавтор более 100 научных и учебно-методических публикаций, посвященных управлению динамическими объектами в условиях конфликта и неопределенности, дифференциальным играм, теоретической механике», — говорится на сайте ПГНИУ. Сергей Лутманов родился 3 мая 1951 года в Перми. Окончил механико-математический факультет ПГУ, а в 1983 году пришел туда на работу. Ученый неоднократно был награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, университета, факультета, он удостоен медали Л. Эйлера «За заслуги» и звания «Почетный работник ВПО РФ».