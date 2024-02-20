Путин поприветствовал участников съезда «Молодой гвардии»

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что съезд 20 февраля должен пройти в дружеской атмосфере Фото:

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников XI съезда «Молодой гвардии Единой России». Такая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии XI съезда „Молодой гвардии Единой России“. За прошедшее время „Молодая гвардия“ заслужила высокий авторитет, зарекомендовала себя как реальная, действенная сила», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Лидер России подчеркнул, что волонтерские и социальные проекты общественной организации приносят конкретные результаты. Он напомнил, что сейчас Россия находится в условиях серьезных вызовов. Именно поэтому важно развитие ответственной гражданской позиции. Особо Путин отметил помощь молодогвардейцев ВС РФ в зоне спецоперации.

Съезд «Молодой гвардии Единой России» проводится 20 февраля. Путин надеется, что он пройдет в теплой и дружеской атмосфере.

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Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников XI съезда «Молодой гвардии Единой России». Такая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии XI съезда „Молодой гвардии Единой России“. За прошедшее время „Молодая гвардия“ заслужила высокий авторитет, зарекомендовала себя как реальная, действенная сила», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Лидер России подчеркнул, что волонтерские и социальные проекты общественной организации приносят конкретные результаты. Он напомнил, что сейчас Россия находится в условиях серьезных вызовов. Именно поэтому важно развитие ответственной гражданской позиции. Особо Путин отметил помощь молодогвардейцев ВС РФ в зоне спецоперации. Съезд «Молодой гвардии Единой России» проводится 20 февраля. Путин надеется, что он пройдет в теплой и дружеской атмосфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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