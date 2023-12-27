«ЕР» доставила почти 100 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы

27 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» активно развивает волонтерское движение в новых регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы и на фронт. Об этом рассказала глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Работа „Единой России“ по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме. Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнерами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом „Своих не бросаем“, движением „Здоровое Отечество“, ОАО „РЖД“ вывезли на лечение более 700 детей», — рассказала Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба партии . Отмечается, что «Единая Россия» недавно отправила 82 тысячи тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. Из 82 тонн 10 были отправлены в Энергодар, делится Кузнецова. Она уточнила, что в Мариуполе Молодая Гвардия Единой России (МГЕР) запустила особый проект по доставке горячего питания. Также «Единая Россия» реализует «мирную программу» в новых регионах. Ее главная задача заключается в восстановлении мирной жизни: строительстве зданий и развитии городской инфрастуктуры. «Дефицит врачей частично компенсируется за счет организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», — поделилась Кузнецова. Она поблагодарила всех, кто активно участвует в гуманитарной помощи, особенно волонтеров из МГЕР. Секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутатГосдумы Александр Ильтяков рассказал, как волонтеры помогли жителям новых регионов подготовиться к зиме. «К зиме собрали и отправили на передовую палатки, обогревательные печи, комплекты теплой одежды. Постоянно отправляем необходимую оргтехнику. Сейчас наши партийные активисты из разных муниципалитетов плетут маскировочные сети», — отметил Александр Ильтяков, его слова передает пресс-служба «Единой России». Он также рассказал, что перед Новым годом от Кургана на фронт уедет груз с 10 тоннами гуманитарной помощи и подарков. «Единая Россия» активно помогает жителям новых регионов с начала спецоперации. С 24 февраля она отправила сотни грузов с гуманитарной помощью. Однако на этом помощь партии не заканчивается. «Единая Россия» также поставляет военную технику, которая особо нужна в условиях СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы и на фронт. Об этом рассказала глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Работа „Единой России“ по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме. Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнерами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом „Своих не бросаем“, движением „Здоровое Отечество“, ОАО „РЖД“ вывезли на лечение более 700 детей», — рассказала Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба партии. Отмечается, что «Единая Россия» недавно отправила 82 тысячи тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. Из 82 тонн 10 были отправлены в Энергодар, делится Кузнецова. Она уточнила, что в Мариуполе Молодая Гвардия Единой России (МГЕР) запустила особый проект по доставке горячего питания. Также «Единая Россия» реализует «мирную программу» в новых регионах. Ее главная задача заключается в восстановлении мирной жизни: строительстве зданий и развитии городской инфрастуктуры. «Дефицит врачей частично компенсируется за счет организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», — поделилась Кузнецова. Она поблагодарила всех, кто активно участвует в гуманитарной помощи, особенно волонтеров из МГЕР. Секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутатГосдумы Александр Ильтяков рассказал, как волонтеры помогли жителям новых регионов подготовиться к зиме. «К зиме собрали и отправили на передовую палатки, обогревательные печи, комплекты теплой одежды. Постоянно отправляем необходимую оргтехнику. Сейчас наши партийные активисты из разных муниципалитетов плетут маскировочные сети», — отметил Александр Ильтяков, его слова передает пресс-служба «Единой России». Он также рассказал, что перед Новым годом от Кургана на фронт уедет груз с 10 тоннами гуманитарной помощи и подарков. «Единая Россия» активно помогает жителям новых регионов с начала спецоперации. С 24 февраля она отправила сотни грузов с гуманитарной помощью. Однако на этом помощь партии не заканчивается. «Единая Россия» также поставляет военную технику, которая особо нужна в условиях СВО.