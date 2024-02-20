В Екатеринбурге продается трехкомнатная квартира за 150 миллионов рублей. Фото

20 февраля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Из квартиры за 150 миллионов открывается вид на набережную Исети Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле, следует из объявлений на сайте «Авито». «Новый кирпичный дом. В квартире установлена система умный дом, климат контроль, приточно-вытяжная вентиляция. Также есть подогрев полов и стеклянный гардероб. Общая площадь — 158 квадратных метров (увеличена за счет присоединения лоджии)», — говорится в объявлении. Квадратный метр в этой квартире оценивается в 757 576 рублей. Вся мебель, кроме кроватей, по словам продавца, привезена из Италии. Также в объявлении отмечено, что в стоимость квартиры входят два парковочных места, которые расположены отдельно друг от друга.



Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают хоромы за 143 миллиона рублей. Двухэтажные апартаменты обставлены антикварной мебелью из Милана и имеют личную террасу с шезлонгами.

В Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле, следует из объявлений на сайте «Авито». «Новый кирпичный дом. В квартире установлена система умный дом, климат контроль, приточно-вытяжная вентиляция. Также есть подогрев полов и стеклянный гардероб. Общая площадь — 158 квадратных метров (увеличена за счет присоединения лоджии)», — говорится в объявлении. Квадратный метр в этой квартире оценивается в 757 576 рублей. Вся мебель, кроме кроватей, по словам продавца, привезена из Италии. Также в объявлении отмечено, что в стоимость квартиры входят два парковочных места, которые расположены отдельно друг от друга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают хоромы за 143 миллиона рублей. Двухэтажные апартаменты обставлены антикварной мебелью из Милана и имеют личную террасу с шезлонгами.