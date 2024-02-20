В Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле, следует из объявлений на сайте «Авито».
«Новый кирпичный дом. В квартире установлена система умный дом, климат контроль, приточно-вытяжная вентиляция. Также есть подогрев полов и стеклянный гардероб. Общая площадь — 158 квадратных метров (увеличена за счет присоединения лоджии)», — говорится в объявлении.
Квадратный метр в этой квартире оценивается в 757 576 рублей. Вся мебель, кроме кроватей, по словам продавца, привезена из Италии. Также в объявлении отмечено, что в стоимость квартиры входят два парковочных места, которые расположены отдельно друг от друга.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают хоромы за 143 миллиона рублей. Двухэтажные апартаменты обставлены антикварной мебелью из Милана и имеют личную террасу с шезлонгами.
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