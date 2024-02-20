В Екатеринбурге продается трехкомнатная квартира за 150 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, дом, жилье, здание, квартиры
Из квартиры за 150 миллионов открывается вид на набережную Исети Фото:

В Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле, следует из объявлений на сайте «Авито».

«Новый кирпичный дом. В квартире установлена система умный дом, климат контроль, приточно-вытяжная вентиляция. Также есть подогрев полов и стеклянный гардероб. Общая площадь — 158 квадратных метров (увеличена за счет присоединения лоджии)», — говорится в объявлении.

Квадратный метр в этой квартире оценивается в 757 576 рублей. Вся мебель, кроме кроватей, по словам продавца, привезена из Италии. Также в объявлении отмечено, что в стоимость квартиры входят два парковочных места, которые расположены отдельно друг от друга.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают хоромы за 143 миллиона рублей. Двухэтажные апартаменты обставлены антикварной мебелью из Милана и имеют личную террасу с шезлонгами.

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В Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле, следует из объявлений на сайте «Авито». «Новый кирпичный дом. В квартире установлена система умный дом, климат контроль, приточно-вытяжная вентиляция. Также есть подогрев полов и стеклянный гардероб. Общая площадь — 158 квадратных метров (увеличена за счет присоединения лоджии)», — говорится в объявлении. Квадратный метр в этой квартире оценивается в 757 576 рублей. Вся мебель, кроме кроватей, по словам продавца, привезена из Италии. Также в объявлении отмечено, что в стоимость квартиры входят два парковочных места, которые расположены отдельно друг от друга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продают хоромы за 143 миллиона рублей. Двухэтажные апартаменты обставлены антикварной мебелью из Милана и имеют личную террасу с шезлонгами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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