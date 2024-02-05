В Екатеринбурге за 143 млн продают квартиру с террасой и мебелью XIX века. Фото

05 февраля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В ЖК «Антарес» в Екатеринбурге продают хоромы за 143 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119 продаются двухэтажные апартаменты с антикварной мебелью из Милана и личной террасой с шезлонгами за 143 миллиона рублей. Квадратный метр в этой квартире стоит 1 117 188 рублей, следует из объявления на сайте «Авито». «Это квартира „вне времени“: современные тенденции в интерьере умело сочетаются с антикварной классикой. Первый этаж подходит для семейных встреч и приема гостей, а второй этаж — полностью приватный, где хозяева могут уединиться: отдохнуть на террасе или расслабиться на лежаках. А после заката панорама ночного города пленит своей красотой, загадочностью и уникальностью», — говорится в объявлении. Интерьер квартиры наполнен произведениями мастеров из Италии, Франции, Англии и Нидерландов. Кроме того, большая часть мягкой мебели привезена с международной выставки в Милане. В интерьере также представлены антикварные предметы XIX века, а освещают пространство премиальные люстры и светильники Тоm Diхоn и Luminа. Паркетный пол выполнен из натурального массива, в отделке использовались ценные породы дерева. Продавцы подчеркнули, что в интерьере присутствуют лишь элементы люксового качества. Потенциальным покупателям предлагают проверить подлинность мебели и посмотреть сертификаты от производителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбруге в четвертый раз выставили на продажу бывший офис федерального банка. Его стоимость — 78,6 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119 продаются двухэтажные апартаменты с антикварной мебелью из Милана и личной террасой с шезлонгами за 143 миллиона рублей. Квадратный метр в этой квартире стоит 1 117 188 рублей, следует из объявления на сайте «Авито». «Это квартира „вне времени“: современные тенденции в интерьере умело сочетаются с антикварной классикой. Первый этаж подходит для семейных встреч и приема гостей, а второй этаж — полностью приватный, где хозяева могут уединиться: отдохнуть на террасе или расслабиться на лежаках. А после заката панорама ночного города пленит своей красотой, загадочностью и уникальностью», — говорится в объявлении. Интерьер квартиры наполнен произведениями мастеров из Италии, Франции, Англии и Нидерландов. Кроме того, большая часть мягкой мебели привезена с международной выставки в Милане. В интерьере также представлены антикварные предметы XIX века, а освещают пространство премиальные люстры и светильники Тоm Diхоn и Luminа. Паркетный пол выполнен из натурального массива, в отделке использовались ценные породы дерева. Продавцы подчеркнули, что в интерьере присутствуют лишь элементы люксового качества. Потенциальным покупателям предлагают проверить подлинность мебели и посмотреть сертификаты от производителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбруге в четвертый раз выставили на продажу бывший офис федерального банка. Его стоимость — 78,6 миллионов рублей.