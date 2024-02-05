В Екатеринбурге в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119 продаются двухэтажные апартаменты с антикварной мебелью из Милана и личной террасой с шезлонгами за 143 миллиона рублей. Квадратный метр в этой квартире стоит 1 117 188 рублей, следует из объявления на сайте «Авито».
«Это квартира „вне времени“: современные тенденции в интерьере умело сочетаются с антикварной классикой. Первый этаж подходит для семейных встреч и приема гостей, а второй этаж — полностью приватный, где хозяева могут уединиться: отдохнуть на террасе или расслабиться на лежаках. А после заката панорама ночного города пленит своей красотой, загадочностью и уникальностью», — говорится в объявлении.
Интерьер квартиры наполнен произведениями мастеров из Италии, Франции, Англии и Нидерландов. Кроме того, большая часть мягкой мебели привезена с международной выставки в Милане. В интерьере также представлены антикварные предметы XIX века, а освещают пространство премиальные люстры и светильники Тоm Diхоn и Luminа.
Паркетный пол выполнен из натурального массива, в отделке использовались ценные породы дерева. Продавцы подчеркнули, что в интерьере присутствуют лишь элементы люксового качества. Потенциальным покупателям предлагают проверить подлинность мебели и посмотреть сертификаты от производителей.
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