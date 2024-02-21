21 февраля 2024

В Екатеринбурге начали судить кочегара, который зарезал двоих мужчин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
На скамье подсудимых — 49-летний Эдуард Платонов из Режа Фото:

В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

В ходе процесса стало известно, что Платонов ранее уже был судим за изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище и кражу. До задержания он работал в кафе «Три пескаря» (Красноуфимский район). Вину в убийстве мужчин Платонов признал, но не согласился с тем, как прокурор изложил факты их гибели.

Его адвокатом по назначению стала Ольга Кезик. В Екатеринбурге она известна тем, что была защитником бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова, который был осужден в августе 2022 года за получение крупной взятки.

По версии следствия, в сентябре 2023 года пьяный Платонов поругался с товарищами. Одного из них он сначала ударил обухом топора по голове, а затем воткнул ему нож в грудь. После этого он убил второго — несколькими ударами ножом в область груди. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм. Платонов попытался скрыться от полицейских, но был пойман.

Эдуард Платонов в суде свою вину признал
Эдуард Платонов в суде свою вину признал
Фото:
Защитником обвиняемого является Ольга Кезик (по центру)
Защитником обвиняемого является Ольга Кезик (по центру)
Фото:

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В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В ходе процесса стало известно, что Платонов ранее уже был судим за изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище и кражу. До задержания он работал в кафе «Три пескаря» (Красноуфимский район). Вину в убийстве мужчин Платонов признал, но не согласился с тем, как прокурор изложил факты их гибели. Его адвокатом по назначению стала Ольга Кезик. В Екатеринбурге она известна тем, что была защитником бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова, который был осужден в августе 2022 года за получение крупной взятки. По версии следствия, в сентябре 2023 года пьяный Платонов поругался с товарищами. Одного из них он сначала ударил обухом топора по голове, а затем воткнул ему нож в грудь. После этого он убил второго — несколькими ударами ножом в область груди. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм. Платонов попытался скрыться от полицейских, но был пойман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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