В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
В ходе процесса стало известно, что Платонов ранее уже был судим за изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище и кражу. До задержания он работал в кафе «Три пескаря» (Красноуфимский район). Вину в убийстве мужчин Платонов признал, но не согласился с тем, как прокурор изложил факты их гибели.
Его адвокатом по назначению стала Ольга Кезик. В Екатеринбурге она известна тем, что была защитником бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова, который был осужден в августе 2022 года за получение крупной взятки.
По версии следствия, в сентябре 2023 года пьяный Платонов поругался с товарищами. Одного из них он сначала ударил обухом топора по голове, а затем воткнул ему нож в грудь. После этого он убил второго — несколькими ударами ножом в область груди. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм. Платонов попытался скрыться от полицейских, но был пойман.
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