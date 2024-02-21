В Екатеринбурге начали судить кочегара, который зарезал двоих мужчин. Фото

22 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых — 49-летний Эдуард Платонов из Режа Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В ходе процесса стало известно, что Платонов ранее уже был судим за изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище и кражу. До задержания он работал в кафе «Три пескаря» (Красноуфимский район). Вину в убийстве мужчин Платонов признал, но не согласился с тем, как прокурор изложил факты их гибели. Его адвокатом по назначению стала Ольга Кезик. В Екатеринбурге она известна тем, что была защитником бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова, который был осужден в августе 2022 года за получение крупной взятки. По версии следствия, в сентябре 2023 года пьяный Платонов поругался с товарищами. Одного из них он сначала ударил обухом топора по голове, а затем воткнул ему нож в грудь. После этого он убил второго — несколькими ударами ножом в область груди. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм. Платонов попытался скрыться от полицейских, но был пойман. Эдуард Платонов в суде свою вину признал Фото: Сергей Бодров © URA.RU Защитником обвиняемого является Ольга Кезик (по центру) Фото: Сергей Бодров © URA.RU

В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В ходе процесса стало известно, что Платонов ранее уже был судим за изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище и кражу. До задержания он работал в кафе «Три пескаря» (Красноуфимский район). Вину в убийстве мужчин Платонов признал, но не согласился с тем, как прокурор изложил факты их гибели. Его адвокатом по назначению стала Ольга Кезик. В Екатеринбурге она известна тем, что была защитником бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова, который был осужден в августе 2022 года за получение крупной взятки. По версии следствия, в сентябре 2023 года пьяный Платонов поругался с товарищами. Одного из них он сначала ударил обухом топора по голове, а затем воткнул ему нож в грудь. После этого он убил второго — несколькими ударами ножом в область груди. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм. Платонов попытался скрыться от полицейских, но был пойман.