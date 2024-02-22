Путин присвоил звание генерала челябинскому полковнику полиции

Полковник Савенко стал генерал-майором Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании более тридцати высокопоставленных сотрудников силовых ведомств. Как сообщили в пресс-службе МВД России 22 февраля, среди них один представитель ГУ МВД по Челябинской области.

«Присвоено специальное звание генерал-майора полиции полковнику Савенко Николаю Владимировичу. Звание присвоено указом президента Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МВД.

Николай Савенко работает заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области с ноября 2022 года. До переезда в Челябинскую область Савенко занимал пост замначальника управления по работе с личным составом — начальника отдела комплектования в полицейском главке Краснодарского края.

В органах МВД Савенко работает с 1998 года. В челябинском главке МВД он курирует работу с личным составом. На сайте ведомства на момент выхода публикации Савенко указан как генерал-майор.