Путин присвоил звание генерала челябинскому полковнику полиции

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Заседание областной Думы. Тюмень, генерал, погоны, полиция
Полковник Савенко стал генерал-майором Фото:

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании более тридцати высокопоставленных сотрудников силовых ведомств. Как сообщили в пресс-службе МВД России 22 февраля, среди них один представитель ГУ МВД по Челябинской области.

«Присвоено специальное звание генерал-майора полиции полковнику Савенко Николаю Владимировичу. Звание присвоено указом президента Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МВД.

Николай Савенко работает заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области с ноября 2022 года. До переезда в Челябинскую область Савенко занимал пост замначальника управления по работе с личным составом — начальника отдела комплектования в полицейском главке Краснодарского края.

В органах МВД Савенко работает с 1998 года. В челябинском главке МВД он курирует работу с личным составом. На сайте ведомства на момент выхода публикации Савенко указан как генерал-майор.

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Президент РФ Владимир Путин повысил в звании более тридцати высокопоставленных сотрудников силовых ведомств. Как сообщили в пресс-службе МВД России 22 февраля, среди них один представитель ГУ МВД по Челябинской области. «Присвоено специальное звание генерал-майора полиции полковнику Савенко Николаю Владимировичу. Звание присвоено указом президента Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МВД. Николай Савенко работает заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области с ноября 2022 года. До переезда в Челябинскую область Савенко занимал пост замначальника управления по работе с личным составом — начальника отдела комплектования в полицейском главке Краснодарского края. В органах МВД Савенко работает с 1998 года. В челябинском главке МВД он курирует работу с личным составом. На сайте ведомства на момент выхода публикации Савенко указан как генерал-майор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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