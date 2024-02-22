Развлечения Интересное В Сургуте комики устроят «прожарку» популярному блогеру 23 февраля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 + В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут «прожаривать» блогера Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) В Сургуте комики устроят юмористическое шоу, на котором будут «прожаривать» местного блогера Максима Соколова. Резиденты городского стендап-клуба заранее подготовили шутки про приглашенного гостя, рассказал URA.RU комик Александр Хомяков. «В Сургуте шоу в формате „прожарки“ делали и раньше, но между комиками. Обычно на „прожарку“ приглашают медийного гостя, комики пишут про него шутки. Важно, чтобы у приглашенного гостя все было в порядке с самоиронией», — поделился с агентством Хомяков. Максим Соколов известен в Сургуте своим блогом про сноубординг. Сам автор — инструктор по сноуборду и лонгборду. Кроме «прожарки» в городе также появились и другие стендап-форматы. Среди них, например, юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток. В Сургуте комики устроят юмористическое шоу, на котором будут «прожаривать» местного блогера Максима Соколова. Резиденты городского стендап-клуба заранее подготовили шутки про приглашенного гостя, рассказал URA.RU комик Александр Хомяков. «В Сургуте шоу в формате „прожарки“ делали и раньше, но между комиками. Обычно на „прожарку“ приглашают медийного гостя, комики пишут про него шутки. Важно, чтобы у приглашенного гостя все было в порядке с самоиронией», — поделился с агентством Хомяков. Максим Соколов известен в Сургуте своим блогом про сноубординг. Сам автор — инструктор по сноуборду и лонгборду. Кроме «прожарки» в городе также появились и другие стендап-форматы. Среди них, например, юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям