22 февраля 2024

В Сургуте комики устроят «прожарку» популярному блогеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup
В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут «прожаривать» блогера Фото:

В Сургуте комики устроят юмористическое шоу, на котором будут «прожаривать» местного блогера Максима Соколова. Резиденты городского стендап-клуба заранее подготовили шутки про приглашенного гостя, рассказал URA.RU комик Александр Хомяков.

«В Сургуте шоу в формате „прожарки“ делали и раньше, но между комиками. Обычно на „прожарку“ приглашают медийного гостя, комики пишут про него шутки. Важно, чтобы у приглашенного гостя все было в порядке с самоиронией», — поделился с агентством Хомяков.

Максим Соколов известен в Сургуте своим блогом про сноубординг. Сам автор — инструктор по сноуборду и лонгборду.

Кроме «прожарки» в городе также появились и другие стендап-форматы. Среди них, например, юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.

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В Сургуте комики устроят юмористическое шоу, на котором будут «прожаривать» местного блогера Максима Соколова. Резиденты городского стендап-клуба заранее подготовили шутки про приглашенного гостя, рассказал URA.RU комик Александр Хомяков. «В Сургуте шоу в формате „прожарки“ делали и раньше, но между комиками. Обычно на „прожарку“ приглашают медийного гостя, комики пишут про него шутки. Важно, чтобы у приглашенного гостя все было в порядке с самоиронией», — поделился с агентством Хомяков. Максим Соколов известен в Сургуте своим блогом про сноубординг. Сам автор — инструктор по сноуборду и лонгборду. Кроме «прожарки» в городе также появились и другие стендап-форматы. Среди них, например, юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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