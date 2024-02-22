В Сургуте комики устроят «прожарку» популярному блогеру

В Сургуте комики устроят юмористическое шоу, на котором будут «прожаривать» местного блогера Максима Соколова. Резиденты городского стендап-клуба заранее подготовили шутки про приглашенного гостя, рассказал URA.RU комик Александр Хомяков.
«В Сургуте шоу в формате „прожарки“ делали и раньше, но между комиками. Обычно на „прожарку“ приглашают медийного гостя, комики пишут про него шутки. Важно, чтобы у приглашенного гостя все было в порядке с самоиронией», — поделился с агентством Хомяков.
Максим Соколов известен в Сургуте своим блогом про сноубординг. Сам автор — инструктор по сноуборду и лонгборду.
Кроме «прожарки» в городе также появились и другие стендап-форматы. Среди них, например, юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.
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