22 февраля 2024

В Екатеринбурге неизвестные подожгли частный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, кислородная маска, возгорание, пожарный
На месте происшествия работают полиция и спасатели Фото:

В Екатеринбурге на улице Татищева неизвестные подожгли частный дом. На место пожара приехали сотрудники полиции и МЧС, рассказал URA.RU очевидец происшествия.

«По адресу Татищева,111 горит частный дом. Говорят, что подожгли. На месте ЧП работают пожарные и полиция. Возле дома перекрыли движение», — сказал собеседник агентства. В настоящее время о пострадавших или погибших информация отсутствует.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горит частный жилой дом. В тушении пожара задействованы 14 спасателей и четыре единицы спецтехники», — пояснили в ведомстве.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Татищева неизвестные подожгли частный дом. На место пожара приехали сотрудники полиции и МЧС, рассказал URA.RU очевидец происшествия. «По адресу Татищева,111 горит частный дом. Говорят, что подожгли. На месте ЧП работают пожарные и полиция. Возле дома перекрыли движение», — сказал собеседник агентства. В настоящее время о пострадавших или погибших информация отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горит частный жилой дом. В тушении пожара задействованы 14 спасателей и четыре единицы спецтехники», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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