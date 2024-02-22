В Екатеринбурге на улице Татищева неизвестные подожгли частный дом. На место пожара приехали сотрудники полиции и МЧС, рассказал URA.RU очевидец происшествия.
«По адресу Татищева,111 горит частный дом. Говорят, что подожгли. На месте ЧП работают пожарные и полиция. Возле дома перекрыли движение», — сказал собеседник агентства. В настоящее время о пострадавших или погибших информация отсутствует.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горит частный жилой дом. В тушении пожара задействованы 14 спасателей и четыре единицы спецтехники», — пояснили в ведомстве.
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