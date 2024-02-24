В Екатеринбурге спасатели вытащили из горящей квартиры человека

Пожар тушили 14 сотрудников МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 25 февраля из горящей квартиры на улице Репина сотрудники МЧС с помощью дыхательных аппаратов спасли человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 05:10 поступило сообщение о пожаре. Повреждена входная дверь в квартиру муниципального двухэтажного частично расселенного дома барачного типа. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасен один человек», — сказано в сообщении. Пострадавших не оказалось.

В тушении пожара приняли участие 14 спасателей и четыре единицы спецехники. «Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:35», — добавили в ведомстве.