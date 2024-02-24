24 февраля 2024

В Екатеринбурге спасатели вытащили из горящей квартиры человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Пожар тушили 14 сотрудников МЧС Фото:

В Екатеринбурге 25 февраля из горящей квартиры на улице Репина сотрудники МЧС с помощью дыхательных аппаратов спасли человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 05:10 поступило сообщение о пожаре. Повреждена входная дверь в квартиру муниципального двухэтажного частично расселенного дома барачного типа. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасен один человек», — сказано в сообщении. Пострадавших не оказалось.

В тушении пожара приняли участие 14 спасателей и четыре единицы спецехники. «Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:35», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 25 февраля из горящей квартиры на улице Репина сотрудники МЧС с помощью дыхательных аппаратов спасли человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 05:10 поступило сообщение о пожаре. Повреждена входная дверь в квартиру муниципального двухэтажного частично расселенного дома барачного типа. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасен один человек», — сказано в сообщении. Пострадавших не оказалось. В тушении пожара приняли участие 14 спасателей и четыре единицы спецехники. «Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:35», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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