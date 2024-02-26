Челябинские министры поедут в ЮАР, Китай, Таджикистан и Армению

Челябинские делегации будут налаживать международное сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области утвердили список выставок и конгрессов, в которых примут участие делегации региона. Делегации из Челябинска побывают в ЮАР, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Армении, следует из постановления, опубликованного 26 февраля на официальном портале правовой информации.

«С целью продвижения продукции предприятий Челябинской области на внутренний и внешний рынки, развития экономических связей между организациями Челябинской области, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, формирования положительного имиджа и эффективного представления экономического, научного и культурного потенциала Челябинской области постановляю утвердить перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2024 год. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Всего в плане значится 100 мероприятий. 46 из них пройдут в Челябинской области, еще 40 — за пределами региона, 14 — за пределами России. Среди крупных международных форумов, в которых примет участие делегация региона — выставка «Иннопром. Центральная Азия», которая состоится в апреле в Узбекистане, и «Иннопром. Казахстан» в сентябре. Также в программе российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству в Китае и российско-армянский межрегиональный форум. Кроме того, запланирован визит делегации региона в Таджикистан в мае и в Южно-Африканскую республику в октябре.