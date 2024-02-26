Режиссер из Сербии окунулся в проруби в Сургуте. Фото

26 февраля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Сербский режиссер Радован Ковач окунулся в проруби в Сургуте Фото: Алексей Андронов © URA.RU Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО. Путешественник приехал в округ снимать фильм о жизни в экстремальных условиях и решил сам себя испытать, рассказала URA.RU руководитель клуба «Моржи Сургута» Альфия Кудряшова.



«Радован Ковач приехал снимать экстремальную жизнь в условиях Сибири. Журналисты посоветовали ему заехать в местный клуб моржей. После съемок на хантыйских стойбищах он со съемочной командой отправился в Сургут», — поделилась с агентством Кудряшова.



Сербский режиссер решил проверить, правда ли люди получают удовольствие, закаливаясь в ледяной воде. «Я говорила, что люди получают положительные эмоции, погружаясь в ледяную воду. Радован пожелал тоже попробовать. После купания в проруби он в этом убедился и получил заряд бодрости», — добавила Кудряшова. Ранее URA.RU рассказывало о 90-летней сургутянке, которая стала старейшим моржом местного центра здоровья.

Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение. Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО Фото: группа «Моржи Сургута» в соцсети «Вконтакте»

Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО. Путешественник приехал в округ снимать фильм о жизни в экстремальных условиях и решил сам себя испытать, рассказала URA.RU руководитель клуба «Моржи Сургута» Альфия Кудряшова. «Радован Ковач приехал снимать экстремальную жизнь в условиях Сибири. Журналисты посоветовали ему заехать в местный клуб моржей. После съемок на хантыйских стойбищах он со съемочной командой отправился в Сургут», — поделилась с агентством Кудряшова. Сербский режиссер решил проверить, правда ли люди получают удовольствие, закаливаясь в ледяной воде. «Я говорила, что люди получают положительные эмоции, погружаясь в ледяную воду. Радован пожелал тоже попробовать. После купания в проруби он в этом убедился и получил заряд бодрости», — добавила Кудряшова. Ранее URA.RU рассказывало о 90-летней сургутянке, которая стала старейшим моржом местного центра здоровья. Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение.