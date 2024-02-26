Режиссер из Сербии окунулся в проруби в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Крещения Господня. Сургут, крещенские купания, крещение, купель, православные традиции
Сербский режиссер Радован Ковач окунулся в проруби в Сургуте Фото:

Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО. Путешественник приехал в округ снимать фильм о жизни в экстремальных условиях и решил сам себя испытать, рассказала URA.RU руководитель клуба «Моржи Сургута» Альфия Кудряшова.

«Радован Ковач приехал снимать экстремальную жизнь в условиях Сибири. Журналисты посоветовали ему заехать в местный клуб моржей. После съемок на хантыйских стойбищах он со съемочной командой отправился в Сургут», — поделилась с агентством Кудряшова.

Сербский режиссер решил проверить, правда ли люди получают удовольствие, закаливаясь в ледяной воде. «Я говорила, что люди получают положительные эмоции, погружаясь в ледяную воду. Радован пожелал тоже попробовать. После купания в проруби он в этом убедился и получил заряд бодрости», — добавила Кудряшова.

Ранее URA.RU рассказывало о 90-летней сургутянке, которая стала старейшим моржом местного центра здоровья.
Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение.

Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО
Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО
Фото:

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Режиссер из Сербии Радован Ковач, известный как ведущий передачи на телеканале «ПРВА ТВ», окунулся в проруби во время визита в ХМАО. Путешественник приехал в округ снимать фильм о жизни в экстремальных условиях и решил сам себя испытать, рассказала URA.RU руководитель клуба «Моржи Сургута» Альфия Кудряшова. «Радован Ковач приехал снимать экстремальную жизнь в условиях Сибири. Журналисты посоветовали ему заехать в местный клуб моржей. После съемок на хантыйских стойбищах он со съемочной командой отправился в Сургут», — поделилась с агентством Кудряшова. Сербский режиссер решил проверить, правда ли люди получают удовольствие, закаливаясь в ледяной воде. «Я говорила, что люди получают положительные эмоции, погружаясь в ледяную воду. Радован пожелал тоже попробовать. После купания в проруби он в этом убедился и получил заряд бодрости», — добавила Кудряшова. Ранее URA.RU рассказывало о 90-летней сургутянке, которая стала старейшим моржом местного центра здоровья. Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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