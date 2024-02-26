В Пермском крае взлетели цены на путевки в санатории

В Пермском крае путевки в санатории подорожали на 15%

27 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Путевки подорожали из-за повышения цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае с января 2023 года по январь 2024 года подорожал отдых в санаториях. Путевки на региональные курорты выросли в цене на 15,17%. Такие данные привели аналитики пермского отделения Центрального банка России. «Рост цен на услуги в январе в годовом сопоставлении составил 8,92% (в декабре — 8,61%). Ряд услуг дорожал быстрее в годовом сопоставлении. Так, цены на отдых в санаториях Пермского края в январе 2024 года выросли на 15,17% по сравнению с январем 2023 года», — сказано в исследовании. Уточняется, что причиной удорожания санаторно-курортных услуг стало повышение цен у поставщиков. Пансионатам и санаториям пришлось закупать продукты и медикаменты дороже, чем в прошлом году. Это сказалось на стоимости путевок. Аналитики отметили, что также в январе резко выросли услуги на воспитание детей. Но в этом сегменте причинами стали повышенный спрос и дефицит квалифицированных кадров.

В Пермском крае с января 2023 года по январь 2024 года подорожал отдых в санаториях. Путевки на региональные курорты выросли в цене на 15,17%. Такие данные привели аналитики пермского отделения Центрального банка России. «Рост цен на услуги в январе в годовом сопоставлении составил 8,92% (в декабре — 8,61%). Ряд услуг дорожал быстрее в годовом сопоставлении. Так, цены на отдых в санаториях Пермского края в январе 2024 года выросли на 15,17% по сравнению с январем 2023 года», — сказано в исследовании. Уточняется, что причиной удорожания санаторно-курортных услуг стало повышение цен у поставщиков. Пансионатам и санаториям пришлось закупать продукты и медикаменты дороже, чем в прошлом году. Это сказалось на стоимости путевок. Аналитики отметили, что также в январе резко выросли услуги на воспитание детей. Но в этом сегменте причинами стали повышенный спрос и дефицит квалифицированных кадров.