В Пермском крае взлетели цены на путевки в санатории

В Пермском крае с января 2023 года по январь 2024 года подорожал отдых в санаториях. Путевки на региональные курорты выросли в цене на 15,17%. Такие данные привели аналитики пермского отделения Центрального банка России.
«Рост цен на услуги в январе в годовом сопоставлении составил 8,92% (в декабре — 8,61%). Ряд услуг дорожал быстрее в годовом сопоставлении. Так, цены на отдых в санаториях Пермского края в январе 2024 года выросли на 15,17% по сравнению с январем 2023 года», — сказано в исследовании.
Уточняется, что причиной удорожания санаторно-курортных услуг стало повышение цен у поставщиков. Пансионатам и санаториям пришлось закупать продукты и медикаменты дороже, чем в прошлом году. Это сказалось на стоимости путевок. Аналитики отметили, что также в январе резко выросли услуги на воспитание детей. Но в этом сегменте причинами стали повышенный спрос и дефицит квалифицированных кадров.
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