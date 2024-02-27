Жильцам опасного дома в Перми, за которым следит Бастрыкин, предложили снести его самим

Мэрия Перми предложила жильцам опасного дома самим снести его

Опасный дом на Компросе обещают снести в конце 2024 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми жильцам аварийного дома №94 на Комсомольском проспекте власти предложили снести его самостоятельно и построить на его месте новый. Такой вопрос рассматривался на собрании собственников жилых помещений, которое проходило в конце февраля. Уведомление о проведении собрания пермякам прислала администрация Свердловского района города.

«Администрация Свердловского района Перми прислала жителям дома на Компросе, 94 уведомление о проведении собрания собственников. На нем предложили рассмотреть возможность подачи заявления на снос здания и строительство нового на его месте. Собрание проходило с 20 по 26 февраля в очно-заочной форме. При этом дата проведения очной части в уведомлении была не указана», — пишет 59.RU.

В администрации СМИ пояснили, что таково требование Жилищного законодательства. «Согласно жилищному законодательству администрация Перми должна предъявить к собственникам многоквартирного дома, признанного аварийным, требование о его сносе […]. Даже в случаях, когда жители голосуют за самостоятельный снос дома, расселяет его администрация Перми. После этого здание и участок под ним переходят в собственность города», — указали в мэрии, пояснив, что опасный дом будет расселен в конце текущего года.

URA.RU рассказывало, что указанный дом, построенный в 1934 году, был признан аварийным в 2022 году. В 2023 года в администрации Перми пришли к выводу, что здание может обрушиться. Владельцам квартир было предложено покинуть их, но они остались проживать в опасном доме. В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Вскоре после этого стало известно о проведении следственными органами проверки по факту возможного нарушения жилищных прав граждан и возбуждении по ее итогам уголовного дела.