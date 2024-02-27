Студенты челябинского вуза будут бесплатно стажироваться в Китае

Студенты Челябинского гуманитарно-педагогического университета смогут бесплатно ездить стажироваться в Китай по программе обмена студентами. Первые студенты отправятся в Китай уже в этом году, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ежегодно вуз сможет направлять по программе обмена пятерых студентов в Хэбэйский институт международного бизнеса и экономики — ХИМБЭ, срок их обучения может составлять до одного академического года. Китайская сторона берет на себя обязательства по предоставлению бесплатного обучения и проживания», — сообщили в вузе.
В вузе отметили, что поехать на стажировку студент может и за свой счет. В этом случае предоставляется бесплатное проживание и оплачивается половина стоимости обучения. Количество студентов, желающих обучаться за свой счет, не ограничено.
Участие в стажировке стало возможным благодаря заключению двустороннего соглашения между ЮУрГГПУ и ХИМБЭ. Первыми студентами, которые поедут на стажировку в Китай, станут четыре пятикурсницы факультета иностранных языков. Они отправятся на стажировку на три месяца в этом году. И.о. ректора университета Александр Кузнецов отметил, что стажировка открывает новый виток в развитии академической мобильности студентов вуза.
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