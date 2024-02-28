Бастрыкин потребовал доклад о деле Миши Бахтина со СМА

После просьбы отца екатеринбуржца Миши Бахтина, у которого обнаружили спинальную мышечную атрофию (СМА), завести уголовные дела на врачей, проводящих консилиум, председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В СМИ вновь размещена публикация о том, что семья из Екатеринбурга выражает несогласие с решением консилиума с участием трех федеральных медицинских организаций по вопросу о назначении медицинского препарата. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования, по доводам потерпевшей стороны и принятым мерам», — пишет telegram-канал «Следком».
Ранее отец мальчика обратился к Бастрыкину с просьбой завести уголовные дела на врачей федеральных медцентров, которые якобы провели консилиум с нарушениями. По словам главы семейства, ребенок не обеспечен жизненно необходимым лекарством по вине врачей.
Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители ребенка пытаются добиться, чтобы их сыну выдали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Судебные дела продолжаются уже два года. За это время отец успел выступить с пикетами в Екатеринбурге и Москве. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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