За полугодовую самоволку челябинский военный отправится в колонию на шесть лет

29 февраля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

За шесть месяцев на воле мужчина получил шесть лет за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магнитогорский военный суд Челябинской области огласил приговор военнослужащему, который отсутствовал в расположении части почти полгода. За длительную самоволку военный отправится в колонию, сообщили 29 февраля в пресс-службе суда. «Установлено, что 2 мая 2023 года рядовой Ч. являясь военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, совершил самовольное оставление войсковой части. При этом мужчина не имел на то уважительных причин, либо же стечения тяжелых жизненных обстоятельств», — сообщили в пресс-службе суда. Вне части Ч. проводил время по своему усмотрению, обязанности по военной службе не исполнял, в органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения военной службы не обращался. 27 октября 2023 года рядовой Ч. вернулся в воинскую часть, после чего был отдан под суд. Приговором суда рядовой Ч. был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Магнитогорский военный суд Челябинской области огласил приговор военнослужащему, который отсутствовал в расположении части почти полгода. За длительную самоволку военный отправится в колонию, сообщили 29 февраля в пресс-службе суда. «Установлено, что 2 мая 2023 года рядовой Ч. являясь военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, совершил самовольное оставление войсковой части. При этом мужчина не имел на то уважительных причин, либо же стечения тяжелых жизненных обстоятельств», — сообщили в пресс-службе суда. Вне части Ч. проводил время по своему усмотрению, обязанности по военной службе не исполнял, в органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения военной службы не обращался. 27 октября 2023 года рядовой Ч. вернулся в воинскую часть, после чего был отдан под суд. Приговором суда рядовой Ч. был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.