Три свердловчанина погибли в зоне СВО

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
За февраль прошлого года управлению беспилотниками обучились 50 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три оператора беспилотников, которых обучали в свердловском отделении ДОСААФ, погибли. Об этом заявил председатель регионального отделения Юрий Яночкин.

«Сейчас выпускники отделения успешно работают, пятеро человек награждены орденами, это серьезный результат. Успешно работают еще 10 человек. […] Есть потери: три человека, которых мы готовили, погибли, четверо ранены и сейчас проходят лечение. Судьбу каждого специалиста отслеживаем», — отметил Яночкин на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что ДОСААФ начало обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. В феврале 2023 года курс прошли 50 человек — это были мобилизованные граждане.

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Три оператора беспилотников, которых обучали в свердловском отделении ДОСААФ, погибли. Об этом заявил председатель регионального отделения Юрий Яночкин. «Сейчас выпускники отделения успешно работают, пятеро человек награждены орденами, это серьезный результат. Успешно работают еще 10 человек. […] Есть потери: три человека, которых мы готовили, погибли, четверо ранены и сейчас проходят лечение. Судьбу каждого специалиста отслеживаем», — отметил Яночкин на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что ДОСААФ начало обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. В феврале 2023 года курс прошли 50 человек — это были мобилизованные граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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