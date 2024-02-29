Три свердловчанина погибли в зоне СВО

За февраль прошлого года управлению беспилотниками обучились 50 человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Три оператора беспилотников, которых обучали в свердловском отделении ДОСААФ, погибли. Об этом заявил председатель регионального отделения Юрий Яночкин.

«Сейчас выпускники отделения успешно работают, пятеро человек награждены орденами, это серьезный результат. Успешно работают еще 10 человек. […] Есть потери: три человека, которых мы готовили, погибли, четверо ранены и сейчас проходят лечение. Судьбу каждого специалиста отслеживаем», — отметил Яночкин на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что ДОСААФ начало обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. В феврале 2023 года курс прошли 50 человек — это были мобилизованные граждане.