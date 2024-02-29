Экс-мэр Челябинска Давыдов передумал судиться с властями из-за перестройки отеля

Сергей Давыдов отозвал три иска в споре о реконструкции отеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов передумал требовать от властей Чебаркуля и ГУ лесами разрешения на перестройку отеля на берегу озера Еловое. Как следует из картотеки арбитражных дел, Давыдов уведомил суд об отказе от исков.

«Давыдов Сергей Викторович. Ходатайство об отказе от иска», — следует из данных картотеки арбитражных дел.

Отказаться от исков истец принял решение после получения разрешения на реконструкцию. Поскольку требование фактически исполнено, предмета спора не стало.

«Разрешение продлили 20 февраля: внесли изменения в документацию. Готовность здания составляет 98%. Объект введем в эксплуатацию, как только получим разрешение», — сообщила URA.RU руководитель апарт-отеля Мария Борисова.

Объект является одним из корпусов на территории комплекса. Спор вокруг объекта рассматривался в трех процессах. Ответчиками выступали: по двум искам отдельно — мэрия Чебаркуля и Главное управление лесами, по одному — обе организации вместе. Все заявления из суда отозваны. При этом продолжается процесс по иску, поданному к Давыдову лесным ведомством. Спор затрагивает другой корпус, «Лесное зодчество». Готовность здания составляет 97%, но разрешение на реконструкцию, выданное в мае 2022 года, ГУ лесами стремятся оспорить.

При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ лесами за разъяснением позиции руководства. По мере поступления ответа он будет опубликован.