Мэрия Златоуста узаконила уникальный для УрФО обмен жилья

01 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Семьям с инвалидами предоставят другое жилье с компенсацией разницы в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Златоусте Челябинской области приняли уникальный для УрФО нормативный акт, который позволяет обменять неприспособленную квартиру семьям с инвалидами за счет средств бюджета с компенсацией разницы стоимости предыдущего жилья. Подробности нововведения, которое позволит существенно улучшить жилищные условия таких семей, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. «Законодательство не предусматривает предоставление органами местного самоуправления жилья гражданам, не относящимся к категории малоимущих. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа по поручению главы округа Максима Пекарского разработал нормативный акт о приобретении на средства бюджета квартир, подходящих для проживания инвалидов, и предоставления их инвалидам с компенсацией сторонами разницы в цене», — уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации Златоуста. В пресс-службе мэрии добавили, что нормативный акт одобрен депутатами и утвержден 26 декабря 2023 года Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 68-ЗГО. Согласно документу, семья с инвалидом, которая имеет в собственности не приспособленную для них квартиру, может подать документы в мэрию и получить от нее квартиру также в собственность, но со всеми необходимыми для инвалида условиями. «Новую квартиру для семьи с инвалидом подбирает и согласовывает с семьей муниципалитет согласно техническим требованиям. После одобрения семьи мэрия покупает ее за муниципальный счет и передает в собственность семьи, полностью сопровождая сделку. Прежнюю квартиру мэрия забирает в собственность муниципалитета, а разницу в стоимости недвижимости компенсирует», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Если новая квартира будет больше и дороже, семье необходимо доплатить разницу. Если дешевле, то деньги семье выплатит муниципалитет. Вся работа ведется для улучшения жизни семей и по согласованию с ее членами. Первая схема будет отработана на семье с ребенком-инвалидом, который проживает в квартире со стандартными дверными проемами, и в доме, где нет возможности установить пандус или подъемник. Мама мальчика уже получила необходимую консультацию и может обратиться с соответствующим заявлением для начала процедуры подбора. В мэрии Златоуста уверены, что подобная практика помощи будет распространена на многие семьи с инвалидами, которые не могут самостоятельно обменять жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте Челябинской области приняли уникальный для УрФО нормативный акт, который позволяет обменять неприспособленную квартиру семьям с инвалидами за счет средств бюджета с компенсацией разницы стоимости предыдущего жилья. Подробности нововведения, которое позволит существенно улучшить жилищные условия таких семей, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. «Законодательство не предусматривает предоставление органами местного самоуправления жилья гражданам, не относящимся к категории малоимущих. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа по поручению главы округа Максима Пекарского разработал нормативный акт о приобретении на средства бюджета квартир, подходящих для проживания инвалидов, и предоставления их инвалидам с компенсацией сторонами разницы в цене», — уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации Златоуста. В пресс-службе мэрии добавили, что нормативный акт одобрен депутатами и утвержден 26 декабря 2023 года Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 68-ЗГО. Согласно документу, семья с инвалидом, которая имеет в собственности не приспособленную для них квартиру, может подать документы в мэрию и получить от нее квартиру также в собственность, но со всеми необходимыми для инвалида условиями. «Новую квартиру для семьи с инвалидом подбирает и согласовывает с семьей муниципалитет согласно техническим требованиям. После одобрения семьи мэрия покупает ее за муниципальный счет и передает в собственность семьи, полностью сопровождая сделку. Прежнюю квартиру мэрия забирает в собственность муниципалитета, а разницу в стоимости недвижимости компенсирует», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Если новая квартира будет больше и дороже, семье необходимо доплатить разницу. Если дешевле, то деньги семье выплатит муниципалитет. Вся работа ведется для улучшения жизни семей и по согласованию с ее членами. Первая схема будет отработана на семье с ребенком-инвалидом, который проживает в квартире со стандартными дверными проемами, и в доме, где нет возможности установить пандус или подъемник. Мама мальчика уже получила необходимую консультацию и может обратиться с соответствующим заявлением для начала процедуры подбора. В мэрии Златоуста уверены, что подобная практика помощи будет распространена на многие семьи с инвалидами, которые не могут самостоятельно обменять жилье.