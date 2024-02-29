29 февраля 2024

Бесплатный мастер-класс по первой помощи в походе дадут пермякам опытные туристы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, первая помощь, оказание помощи
Остановка кровотечения важный навык для туриста (архивное фото) Фото:

В Перми состоится бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи в полевых условиях. Его для всех желающих проведут опытные туристы-инструкторы компании «Другой маршрут».

«Расскажем, что делать, если видите человека без сознания; как остановить кровотечение; развеем самые распространенные мифы по первой помощи», — говорится в анонсе. Делиться опытом будут инструкторы, сертифицированные в московском АНО «Вершина Первая помощь», и выпустившие больше 40 курсов.

Участие в мастер-классе бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Занятие пройдет вечером 5 марта.

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В Перми состоится бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи в полевых условиях. Его для всех желающих проведут опытные туристы-инструкторы компании «Другой маршрут». «Расскажем, что делать, если видите человека без сознания; как остановить кровотечение; развеем самые распространенные мифы по первой помощи», — говорится в анонсе. Делиться опытом будут инструкторы, сертифицированные в московском АНО «Вершина Первая помощь», и выпустившие больше 40 курсов. Участие в мастер-классе бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Занятие пройдет вечером 5 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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