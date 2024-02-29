Бесплатный мастер-класс по первой помощи в походе дадут пермякам опытные туристы

Остановка кровотечения важный навык для туриста (архивное фото)
В Перми состоится бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи в полевых условиях. Его для всех желающих проведут опытные туристы-инструкторы компании «Другой маршрут».
«Расскажем, что делать, если видите человека без сознания; как остановить кровотечение; развеем самые распространенные мифы по первой помощи», — говорится в анонсе. Делиться опытом будут инструкторы, сертифицированные в московском АНО «Вершина Первая помощь», и выпустившие больше 40 курсов.
Участие в мастер-классе бесплатное, но необходимо
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