29 февраля 2024

В Перми историческое здание бывшей поликлиники хотят приспособить под гостиницу

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Реконструкция здания по ул. Советская 37. Тюмень, памятник архитектуры, развалины, разрушенный дом, тлен, руины, советская 37
Полуразрушенное здание нуждается в реконструкции (архивное фото) Фото:

В Перми полуразрушенное историческое здание на улице Лебедева может быть приспособлено под гостиницу. Планы по реконструкции объекта представлены на сайте министерства экономразвития Пермского края.

«Власти Пермского края предлагают реконструировать историческое здание поликлиники на ул. Лебедева, 11 в гостиницу спортивного кластера. Такое предложение опубликовано в сборнике инвестиционных предложений на сайте регионального минэкономразвития Пермского края», — пишет издание «Ъ-Прикамье», ознакомившееся с документом.

Здание, являющееся объектом культурного наследия, ранее было изъято из частной собственности в краевую, поскольку прежний владелец не занимался его содержанием. В 2020 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предлагал реконструировать объект с последующей передачей его под размещение музея современного искусства PERMM.

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В Перми полуразрушенное историческое здание на улице Лебедева может быть приспособлено под гостиницу. Планы по реконструкции объекта представлены на сайте министерства экономразвития Пермского края. «Власти Пермского края предлагают реконструировать историческое здание поликлиники на ул. Лебедева, 11 в гостиницу спортивного кластера. Такое предложение опубликовано в сборнике инвестиционных предложений на сайте регионального минэкономразвития Пермского края», — пишет издание «Ъ-Прикамье», ознакомившееся с документом. Здание, являющееся объектом культурного наследия, ранее было изъято из частной собственности в краевую, поскольку прежний владелец не занимался его содержанием. В 2020 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предлагал реконструировать объект с последующей передачей его под размещение музея современного искусства PERMM.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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