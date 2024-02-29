В Перми историческое здание бывшей поликлиники хотят приспособить под гостиницу

В Перми полуразрушенное историческое здание на улице Лебедева может быть приспособлено под гостиницу. Планы по реконструкции объекта представлены на сайте министерства экономразвития Пермского края.
«Власти Пермского края предлагают реконструировать историческое здание поликлиники на ул. Лебедева, 11 в гостиницу спортивного кластера. Такое предложение опубликовано в сборнике инвестиционных предложений на сайте регионального минэкономразвития Пермского края», — пишет издание «Ъ-Прикамье», ознакомившееся с документом.
Здание, являющееся объектом культурного наследия, ранее было изъято из частной собственности в краевую, поскольку прежний владелец не занимался его содержанием. В 2020 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предлагал реконструировать объект с последующей передачей его под размещение музея современного искусства PERMM.
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