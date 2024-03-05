В Челябинске к Масленице появились суши из блинов

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ИННОПРОМ-2017. Ответный прием японской стороны в ресторане Вертикаль в «Высоцком». Екатеринбург, повар, суши, роллы, японская кухня
Листы нори в роллах заменили блинами Фото:

Ресторан доставки в Челябинске выпустил спецменю роллов «Масленица». Листы нори в блюдах заменили блинами.

«NATURADO будет одним из участников масленичной тусовки», — сообщили в официальной группе заведения в соцсети «ВКонтакте». В меню представлены семь новых позиций с блинами в составе.

Главное блюдо Масленицы стало основой в роллах с курицей, угрем и авокадо, двух видов с лососем и «Калифорнии». В числе блюд также роллы с кремом из вареной сгущенки и классические блины с икрой.

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Ресторан доставки в Челябинске выпустил спецменю роллов «Масленица». Листы нори в блюдах заменили блинами. «NATURADO будет одним из участников масленичной тусовки», — сообщили в официальной группе заведения в соцсети «ВКонтакте». В меню представлены семь новых позиций с блинами в составе. Главное блюдо Масленицы стало основой в роллах с курицей, угрем и авокадо, двух видов с лососем и «Калифорнии». В числе блюд также роллы с кремом из вареной сгущенки и классические блины с икрой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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