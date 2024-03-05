В Челябинске к Масленице появились суши из блинов

Листы нори в роллах заменили блинами
Ресторан доставки в Челябинске выпустил спецменю роллов «Масленица». Листы нори в блюдах заменили блинами.
«NATURADO будет одним из участников масленичной тусовки», — сообщили в официальной группе заведения в соцсети «ВКонтакте». В меню представлены семь новых позиций с блинами в составе.
Главное блюдо Масленицы стало основой в роллах с курицей, угрем и авокадо, двух видов с лососем и «Калифорнии». В числе блюд также роллы с кремом из вареной сгущенки и классические блины с икрой.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.