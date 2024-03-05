Путин поблагодарил женщин в зоне спецоперации

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, женщина, огнестрельное оружие, военнослужащий, военная форма
Владимир Путин поблагодарил женщин за помощь в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил женщин, которые участвуют в спецоперации на Украине. Свое обращение он записал к началу Всероссийского женского форума.

«Сотни женщин сегодня находятся на линии соприкосновения: это врачи и медработники, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за работу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» проходит 5 и 6 марта в рамках Международной выставки-форума «Россия». Путин уверен, что он станет площадкой для обмена опытом, обсуждением актуальных проблем и новых инициатив.

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил женщин, которые участвуют в спецоперации на Украине. Свое обращение он записал к началу Всероссийского женского форума. «Сотни женщин сегодня находятся на линии соприкосновения: это врачи и медработники, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за работу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» проходит 5 и 6 марта в рамках Международной выставки-форума «Россия». Путин уверен, что он станет площадкой для обмена опытом, обсуждением актуальных проблем и новых инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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