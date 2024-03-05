Путин поблагодарил женщин в зоне спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил женщин, которые участвуют в спецоперации на Украине. Свое обращение он записал к началу Всероссийского женского форума.
«Сотни женщин сегодня находятся на линии соприкосновения: это врачи и медработники, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за работу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.
Форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» проходит 5 и 6 марта в рамках Международной выставки-форума «Россия». Путин уверен, что он станет площадкой для обмена опытом, обсуждением актуальных проблем и новых инициатив.
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