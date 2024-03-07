В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин кинули в окно дома на улице Цементной несколько «коктейлей Молотова». Из-за пожара пострадало имущество в двух комнатах, сообщила жительница квартиры.
«Два полоумных товарища, проходя мимо, подожгли жилую квартиру. В квартире четыре комнаты, в результате пожара пострадали две комнаты. Сгорело и просто оказалось повреждено огнем много мебели и прочей домашней утвари», — рассказала женщина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Само происшествие случилось 4 марта.
Она подчеркнула, что в распоряжении есть видео с лицами поджигателей. Женщина просит их выйти на связь, чтобы компенсировать убытки, причиненные поджогом.
В пресс-службе МВД России «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что информации о поджоге не поступало. «Организована проверка с целью установления виновников происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.
На сайте МЧС Свердловской области сообщили, что во время пожара из здания эвакуировались девять человек, три из которых — дети, еще троих вытащили из пожара спасатели. В тушении возгорания участвовали три машины и восемь пожарных.
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