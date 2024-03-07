07 марта 2024

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру «коктейлями Молотова». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Поджигатели бросили несколько «коктейлей молотова» в окно одной из квартир Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин кинули в окно дома на улице Цементной несколько «коктейлей Молотова». Из-за пожара пострадало имущество в двух комнатах, сообщила жительница квартиры.

«Два полоумных товарища, проходя мимо, подожгли жилую квартиру. В квартире четыре комнаты, в результате пожара пострадали две комнаты. Сгорело и просто оказалось повреждено огнем много мебели и прочей домашней утвари», — рассказала женщина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Само происшествие случилось 4 марта.

Она подчеркнула, что в распоряжении есть видео с лицами поджигателей. Женщина просит их выйти на связь, чтобы компенсировать убытки, причиненные поджогом.

В пресс-службе МВД России «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что информации о поджоге не поступало. «Организована проверка с целью установления виновников происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.

На сайте МЧС Свердловской области сообщили, что во время пожара из здания эвакуировались девять человек, три из которых — дети, еще троих вытащили из пожара спасатели. В тушении возгорания участвовали три машины и восемь пожарных.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин кинули в окно дома на улице Цементной несколько «коктейлей Молотова». Из-за пожара пострадало имущество в двух комнатах, сообщила жительница квартиры. «Два полоумных товарища, проходя мимо, подожгли жилую квартиру. В квартире четыре комнаты, в результате пожара пострадали две комнаты. Сгорело и просто оказалось повреждено огнем много мебели и прочей домашней утвари», — рассказала женщина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Само происшествие случилось 4 марта. Она подчеркнула, что в распоряжении есть видео с лицами поджигателей. Женщина просит их выйти на связь, чтобы компенсировать убытки, причиненные поджогом. В пресс-службе МВД России «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что информации о поджоге не поступало. «Организована проверка с целью установления виновников происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве. На сайте МЧС Свердловской области сообщили, что во время пожара из здания эвакуировались девять человек, три из которых — дети, еще троих вытащили из пожара спасатели. В тушении возгорания участвовали три машины и восемь пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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