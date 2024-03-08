Политика Переводчик Зеленского не справился с переводом слов Эрдогана. Видео 09 марта 2024 в 06:18 Размер текста - 17 + Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не справился с переводом слова лидера Турции Реджепа Эрдогана. инцидент произошел во время рабочей встречи лидеров двух стран в Стамбуле (Турция). Трансляция переговоров велась на странице Зеленского в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео видно реакцию Зеленского — он попросил перевести речь президента Турции на английский язык. В итоге синхрониста заменили. Зеленский посетил Стамбул для проведения переговоров с Эрдоганом. В ходе встречи президенты обсудили мирный саммит по Украине. Эрдоган предложил провести переговоры в участием Киева и Москвы на территории Турции. Однако Зеленский высказался против участия России в саммите. Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не справился с переводом слова лидера Турции Реджепа Эрдогана. инцидент произошел во время рабочей встречи лидеров двух стран в Стамбуле (Турция). Трансляция переговоров велась на странице Зеленского в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео видно реакцию Зеленского — он попросил перевести речь президента Турции на английский язык. В итоге синхрониста заменили. Зеленский посетил Стамбул для проведения переговоров с Эрдоганом. В ходе встречи президенты обсудили мирный саммит по Украине. Эрдоган предложил провести переговоры в участием Киева и Москвы на территории Турции. Однако Зеленский высказался против участия России в саммите. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям