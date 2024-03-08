08 марта 2024

Переводчик Зеленского не справился с переводом слов Эрдогана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не справился с переводом слова лидера Турции Реджепа Эрдогана. инцидент произошел во время рабочей встречи лидеров двух стран в Стамбуле (Турция).

Трансляция переговоров велась на странице Зеленского в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео видно реакцию Зеленского — он попросил перевести речь президента Турции на английский язык. В итоге синхрониста заменили.

Зеленский посетил Стамбул для проведения переговоров с Эрдоганом. В ходе встречи президенты обсудили мирный саммит по Украине. Эрдоган предложил провести переговоры в участием Киева и Москвы на территории Турции. Однако Зеленский высказался против участия России в саммите.

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Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не справился с переводом слова лидера Турции Реджепа Эрдогана. инцидент произошел во время рабочей встречи лидеров двух стран в Стамбуле (Турция). Трансляция переговоров велась на странице Зеленского в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео видно реакцию Зеленского — он попросил перевести речь президента Турции на английский язык. В итоге синхрониста заменили. Зеленский посетил Стамбул для проведения переговоров с Эрдоганом. В ходе встречи президенты обсудили мирный саммит по Украине. Эрдоган предложил провести переговоры в участием Киева и Москвы на территории Турции. Однако Зеленский высказался против участия России в саммите.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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