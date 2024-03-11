В Челябинской области приостановили выдачу разрешений на весеннюю охоту

12 марта 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Выдачу разрешений обещают возобновить после технических работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за технического сбоя в Челябинской области приостановили прием заявлений на добычу пернатой дичи в весенний период. Об этом сообщили 12 марта в минэкологии региона. «Уважаемые охотники! На портале государственных услуг произошел непредвиденный сбой работы. В результате временно отсутствует возможность подачи заявлений на добычу селезня с подсадной манной уткой, селезня с чучелами (южные районы), гуся (гуменник, белолобый) и серой вороны», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционала сервиса. В ближайшее время ситуацию обещают исправить и выдача путевок возобновится. Ранее глава правления Варненского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюза» Эдуарт Нигматулин и его сторонники предложили властям полностью запретить охоту в весенний период, чтобы сохранить и приумножить поголовье водоплавающих птиц. Сейчас они собирают подписи за отмену весенней охоты.

Из-за технического сбоя в Челябинской области приостановили прием заявлений на добычу пернатой дичи в весенний период. Об этом сообщили 12 марта в минэкологии региона. «Уважаемые охотники! На портале государственных услуг произошел непредвиденный сбой работы. В результате временно отсутствует возможность подачи заявлений на добычу селезня с подсадной манной уткой, селезня с чучелами (южные районы), гуся (гуменник, белолобый) и серой вороны», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционала сервиса. В ближайшее время ситуацию обещают исправить и выдача путевок возобновится. Ранее глава правления Варненского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюза» Эдуарт Нигматулин и его сторонники предложили властям полностью запретить охоту в весенний период, чтобы сохранить и приумножить поголовье водоплавающих птиц. Сейчас они собирают подписи за отмену весенней охоты.