11 марта 2024

В Челябинской области приостановили выдачу разрешений на весеннюю охоту

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник, зорька
Выдачу разрешений обещают возобновить после технических работ Фото:

Из-за технического сбоя в Челябинской области приостановили прием заявлений на добычу пернатой дичи в весенний период. Об этом сообщили 12 марта в минэкологии региона.

«Уважаемые охотники! На портале государственных услуг произошел непредвиденный сбой работы. В результате временно отсутствует возможность подачи заявлений на добычу селезня с подсадной манной уткой, селезня с чучелами (южные районы), гуся (гуменник, белолобый) и серой вороны», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционала сервиса. В ближайшее время ситуацию обещают исправить и выдача путевок возобновится.

Ранее глава правления Варненского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюза» Эдуарт Нигматулин и его сторонники предложили властям полностью запретить охоту в весенний период, чтобы сохранить и приумножить поголовье водоплавающих птиц. Сейчас они собирают подписи за отмену весенней охоты.

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Из-за технического сбоя в Челябинской области приостановили прием заявлений на добычу пернатой дичи в весенний период. Об этом сообщили 12 марта в минэкологии региона. «Уважаемые охотники! На портале государственных услуг произошел непредвиденный сбой работы. В результате временно отсутствует возможность подачи заявлений на добычу селезня с подсадной манной уткой, селезня с чучелами (южные районы), гуся (гуменник, белолобый) и серой вороны», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционала сервиса. В ближайшее время ситуацию обещают исправить и выдача путевок возобновится. Ранее глава правления Варненского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюза» Эдуарт Нигматулин и его сторонники предложили властям полностью запретить охоту в весенний период, чтобы сохранить и приумножить поголовье водоплавающих птиц. Сейчас они собирают подписи за отмену весенней охоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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