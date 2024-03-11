В ХМАО рецидивист избил женщину рулоном обоев

Мужчина был приговорен к ограничению свободы на полгода
В Сургутском районе ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений мужчина избил потерпевшую рулоном обоев. За это суд ограничил его свободу на шесть месяцев.
«[Осужденный] умышленно, в ходе ссоры с потерпевшей М.А.Р., с целью причинения телесных повреждений и физической боли, нанес М.А.Р. один удар рулоном обоев светлого цвета в затылочную область, причинив последней физическую боль», — сообщается в картотеке Сургутского районного суда. Ранее мужчина был уже приговорен к двум годам и 11 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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