11 марта 2024

В ХМАО рецидивист избил женщину рулоном обоев

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был приговорен к ограничению свободы на полгода Фото:

В Сургутском районе ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений мужчина избил потерпевшую рулоном обоев. За это суд ограничил его свободу на шесть месяцев.

«[Осужденный] умышленно, в ходе ссоры с потерпевшей М.А.Р., с целью причинения телесных повреждений и физической боли, нанес М.А.Р. один удар рулоном обоев светлого цвета в затылочную область, причинив последней физическую боль», — сообщается в картотеке Сургутского районного суда. Ранее мужчина был уже приговорен к двум годам и 11 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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В Сургутском районе ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений мужчина избил потерпевшую рулоном обоев. За это суд ограничил его свободу на шесть месяцев. «[Осужденный] умышленно, в ходе ссоры с потерпевшей М.А.Р., с целью причинения телесных повреждений и физической боли, нанес М.А.Р. один удар рулоном обоев светлого цвета в затылочную область, причинив последней физическую боль», — сообщается в картотеке Сургутского районного суда. Ранее мужчина был уже приговорен к двум годам и 11 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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