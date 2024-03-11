Происшествия В ХМАО рецидивист избил женщину рулоном обоев 12 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Мужчина был приговорен к ограничению свободы на полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургутском районе ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений мужчина избил потерпевшую рулоном обоев. За это суд ограничил его свободу на шесть месяцев. «[Осужденный] умышленно, в ходе ссоры с потерпевшей М.А.Р., с целью причинения телесных повреждений и физической боли, нанес М.А.Р. один удар рулоном обоев светлого цвета в затылочную область, причинив последней физическую боль», — сообщается в картотеке Сургутского районного суда. Ранее мужчина был уже приговорен к двум годам и 11 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Сургутском районе ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений мужчина избил потерпевшую рулоном обоев. За это суд ограничил его свободу на шесть месяцев. «[Осужденный] умышленно, в ходе ссоры с потерпевшей М.А.Р., с целью причинения телесных повреждений и физической боли, нанес М.А.Р. один удар рулоном обоев светлого цвета в затылочную область, причинив последней физическую боль», — сообщается в картотеке Сургутского районного суда. Ранее мужчина был уже приговорен к двум годам и 11 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям