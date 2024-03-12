Регионы УрФО за два года восстановят 240 объектов в ЛНР и ДНР

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, сво, город мариуполь
УрФО вкладывает много сил для восстановления новых регионов, отметил Якушев Фото:

Регионы Уральского федерального округа с 2024 по 2025 годы восстановят более 240 объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой Народных Республик. Работы находятся под личным контролем полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, рассказали в пресс-службе полпредства.

«На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки», — сказал Якушев.

Вышеуказанная цифра не учитывает в себе предстоящих работ по восстановлению Авдеевки (ДНР). «Уральские регионы вкладывают много сил, дабы восстановить мирную жизнь на Донбассе», — отметил полпред.

С 2022 года уральцы помогли восстановить и построить в ДНР и ЛНР 604 объекта инфраструктуры. Кроме этого, субъекты УрФО подключились к решению проблем с водоснабжением — бурение скважин.

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Регионы Уральского федерального округа с 2024 по 2025 годы восстановят более 240 объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой Народных Республик. Работы находятся под личным контролем полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, рассказали в пресс-службе полпредства. «На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки», — сказал Якушев. Вышеуказанная цифра не учитывает в себе предстоящих работ по восстановлению Авдеевки (ДНР). «Уральские регионы вкладывают много сил, дабы восстановить мирную жизнь на Донбассе», — отметил полпред. С 2022 года уральцы помогли восстановить и построить в ДНР и ЛНР 604 объекта инфраструктуры. Кроме этого, субъекты УрФО подключились к решению проблем с водоснабжением — бурение скважин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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