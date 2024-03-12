Регионы УрФО за два года восстановят 240 объектов в ЛНР и ДНР

12 марта 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

УрФО вкладывает много сил для восстановления новых регионов, отметил Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регионы Уральского федерального округа с 2024 по 2025 годы восстановят более 240 объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой Народных Республик. Работы находятся под личным контролем полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, рассказали в пресс-службе полпредства. «На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки», — сказал Якушев. Вышеуказанная цифра не учитывает в себе предстоящих работ по восстановлению Авдеевки (ДНР). «Уральские регионы вкладывают много сил, дабы восстановить мирную жизнь на Донбассе», — отметил полпред. С 2022 года уральцы помогли восстановить и построить в ДНР и ЛНР 604 объекта инфраструктуры. Кроме этого, субъекты УрФО подключились к решению проблем с водоснабжением — бурение скважин.

Регионы Уральского федерального округа с 2024 по 2025 годы восстановят более 240 объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой Народных Республик. Работы находятся под личным контролем полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, рассказали в пресс-службе полпредства. «На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки», — сказал Якушев. Вышеуказанная цифра не учитывает в себе предстоящих работ по восстановлению Авдеевки (ДНР). «Уральские регионы вкладывают много сил, дабы восстановить мирную жизнь на Донбассе», — отметил полпред. С 2022 года уральцы помогли восстановить и построить в ДНР и ЛНР 604 объекта инфраструктуры. Кроме этого, субъекты УрФО подключились к решению проблем с водоснабжением — бурение скважин.