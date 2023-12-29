Регионы УрФО восстановили больше 600 объектов на Донбассе

29 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Уральцы активно помогают строить школы, дома и садики на Донбассе Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Уральского федерального округа с 2022 года помогли восстановить и построить в Донецкой и Луганской народных республиках 604 объекта инфраструктуры. Большинство строек — многоквартирные жилые дома, также в списке школы, детские сады, больницы, сообщает пресс-служба полпредства. «Шефская помощь новым регионам — это не только восстановление объектов инфраструктуры. Это еще и мощный посыл жителям этих территорий о том, что с ними вся Россия, и они — неотъемлемая часть нашей великой страны», — отметил полпред Владимир Якушев. Многие стройки идут опережающими темпами, благодаря этому регионы взяли дополнительные обязательства еще по 100 объектам, большинство сдадут в ближайшее время. Также субъекты УрФО помогают решать проблему с водоснабжением — бурят скважины. В планах на следующий год построить и отремонтировать еще 89 объектов, в 2025-м году — 121 объект. Это жилые дома, объекты социального назначения.

Жители Уральского федерального округа с 2022 года помогли восстановить и построить в Донецкой и Луганской народных республиках 604 объекта инфраструктуры. Большинство строек — многоквартирные жилые дома, также в списке школы, детские сады, больницы, сообщает пресс-служба полпредства. «Шефская помощь новым регионам — это не только восстановление объектов инфраструктуры. Это еще и мощный посыл жителям этих территорий о том, что с ними вся Россия, и они — неотъемлемая часть нашей великой страны», — отметил полпред Владимир Якушев. Многие стройки идут опережающими темпами, благодаря этому регионы взяли дополнительные обязательства еще по 100 объектам, большинство сдадут в ближайшее время. Также субъекты УрФО помогают решать проблему с водоснабжением — бурят скважины. В планах на следующий год построить и отремонтировать еще 89 объектов, в 2025-м году — 121 объект. Это жилые дома, объекты социального назначения.