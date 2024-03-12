В Челябинске отменили банкротство ночного клуба Gatsby из-за отсутствия денег

13 марта 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

На счетах клуба не оказалось денег, чтобы платить по долгам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский арбитражный суд прекратил банкротство ООО «Перспектива», владельца ночного клуба Gatsby, инициированного бизнесменом Екатериной Вайнштейн. Как указано в решении суда, поводом для этого стало отсутствие каких-либо активов у «Перспективы», с помощью которых можно было бы погасить долги. «Установив, что на момент судебного заседания денежные средства для возмещения судебных расходов на дальнейшее проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, отсутствуют. Производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью „Перспектива“ прекратить», — говорится в решении суда. С ходатайством о прекращении процедуры банкротства выступил арбитражный управляющий Михаил Манохин. Именно он обнаружил, что у «Перспективы» нет денег, чтобы выплачивать ему зарплату и нет имущества, которое можно было бы продать для оплаты долгов. Возражений со стороны кредитора не поступило. Общая сумма долга Gatsby перед Вайнштейн составляет 3,8 млн рублей. Это неуплаченные деньги за аренду особняка на улице Советской в Челябинске. Уже в ходе процесса Вайнштейн уступила право взыскания долга фирме «Авант», и именно эта фирма стал конечным кредитором «Перспективы». Клуб признали банкротом. Арбитражный управляющий Манохин теперь намерен привлечь взыскать долги с владельца клуба Артуша Саакяна. По его ходатайству на счета Саакяна уже наложен арест, на сумму в 3,8 млн рублей. Стороны процесса суды не комментируют. Клуб Gatsby на улице Советской был закрыт сразу после первой ночной вечеринки. Открытие заведения состоялось в ночь на 28 ноября 2020 года. В тот момент в регионе действовали запреты на проведение подобных мероприятий из-за пандемии коронавируса. В разгар вечеринки в клуб нагрянула полиция и прекратила веселье. Клуб был оштрафован и больше никаких мероприятий не проводил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский арбитражный суд прекратил банкротство ООО «Перспектива», владельца ночного клуба Gatsby, инициированного бизнесменом Екатериной Вайнштейн. Как указано в решении суда, поводом для этого стало отсутствие каких-либо активов у «Перспективы», с помощью которых можно было бы погасить долги. «Установив, что на момент судебного заседания денежные средства для возмещения судебных расходов на дальнейшее проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, отсутствуют. Производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью „Перспектива“ прекратить», — говорится в решении суда. С ходатайством о прекращении процедуры банкротства выступил арбитражный управляющий Михаил Манохин. Именно он обнаружил, что у «Перспективы» нет денег, чтобы выплачивать ему зарплату и нет имущества, которое можно было бы продать для оплаты долгов. Возражений со стороны кредитора не поступило. Общая сумма долга Gatsby перед Вайнштейн составляет 3,8 млн рублей. Это неуплаченные деньги за аренду особняка на улице Советской в Челябинске. Уже в ходе процесса Вайнштейн уступила право взыскания долга фирме «Авант», и именно эта фирма стал конечным кредитором «Перспективы». Клуб признали банкротом. Арбитражный управляющий Манохин теперь намерен привлечь взыскать долги с владельца клуба Артуша Саакяна. По его ходатайству на счета Саакяна уже наложен арест, на сумму в 3,8 млн рублей. Стороны процесса суды не комментируют. Клуб Gatsby на улице Советской был закрыт сразу после первой ночной вечеринки. Открытие заведения состоялось в ночь на 28 ноября 2020 года. В тот момент в регионе действовали запреты на проведение подобных мероприятий из-за пандемии коронавируса. В разгар вечеринки в клуб нагрянула полиция и прекратила веселье. Клуб был оштрафован и больше никаких мероприятий не проводил.