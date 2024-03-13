В Челябинске в марте стартует кампания по приему в первый класс

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Кампания по приему в первый класс стартует 29 марта 2024 года Фото:

В Челябинске 29 марта 2024 года стартует приемная кампания по приему в первый класс. Черновики заявлений от родителей будущих первоклассников на сайте госуслуг начнут принимать 18 марта, сообщается на сайте мэрии.

«Совсем скоро в Челябинске начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Приемная кампания стартует уже 29 марта. Причем уже начиная с 18 марта 2024 года на Госуслугах, можно будет заполнить черновик заявления. Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приема», — сообщается на сайте.

Прием на обучение в первый класс осуществляется в два этапа. Первый этап на территории Челябинска начнется в 9 утра 29 марта и продлится до 30 июня 2024 года включительно. Он организован для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих льготу, то есть внеочередное, первоочередное или преимущественное право. Второй этап приемной кампании начинается в 9 утра 6 июля и завершается 5 сентября 2024 года. Он предназначен для всех детей, в том числе не проживающих на закрепленной территории.

Заявление о приеме на обучение можно подать через портал госуслуг, через портал образовательных услуг, принести лично в соответствии с графиком работы комиссии. Также заявление от родителей можно отправить заказным письмом.

Заявление о приеме на обучение можно подать через портал госуслуг, через портал образовательных услуг, принести лично в соответствии с графиком работы комиссии
Заявление о приеме на обучение можно подать через портал госуслуг, через портал образовательных услуг, принести лично в соответствии с графиком работы комиссии
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В Челябинске 29 марта 2024 года стартует приемная кампания по приему в первый класс. Черновики заявлений от родителей будущих первоклассников на сайте госуслуг начнут принимать 18 марта, сообщается на сайте мэрии. «Совсем скоро в Челябинске начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Приемная кампания стартует уже 29 марта. Причем уже начиная с 18 марта 2024 года на Госуслугах, можно будет заполнить черновик заявления. Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приема», — сообщается на сайте. Прием на обучение в первый класс осуществляется в два этапа. Первый этап на территории Челябинска начнется в 9 утра 29 марта и продлится до 30 июня 2024 года включительно. Он организован для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих льготу, то есть внеочередное, первоочередное или преимущественное право. Второй этап приемной кампании начинается в 9 утра 6 июля и завершается 5 сентября 2024 года. Он предназначен для всех детей, в том числе не проживающих на закрепленной территории. Заявление о приеме на обучение можно подать через портал госуслуг, через портал образовательных услуг, принести лично в соответствии с графиком работы комиссии. Также заявление от родителей можно отправить заказным письмом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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