РИА Новости: украинские военные готовят захват Верховной Рады

14 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ рассчитывают захватить Верховную раду Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду. Об этом стало известно из их переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами. «Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду», — передает содержание сообщения одного из участников беседы РИА Новости. Заговорщики также планируют привлечь на свою сторону и других военнослужащих ВСУ. Они рассчитывают, что народ Украины окажет им поддержку. Ранее российские специалисты получили доступ к закрытому telegram-каналу «ParaBelum». Там представители элитных подразделений ВСУ обсуждают варианты свержения текущего правительства. Среди украинских силовиков возникли антиправительственные настроения после длительного противостояния между бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Раскол общества обострился после увольнения Залужного в начале февраля. В этом решении прослеживаются политические мотивы, связанные с опасением Зеленским за свою популярность, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду. Об этом стало известно из их переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами. «Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду», — передает содержание сообщения одного из участников беседы РИА Новости. Заговорщики также планируют привлечь на свою сторону и других военнослужащих ВСУ. Они рассчитывают, что народ Украины окажет им поддержку. Ранее российские специалисты получили доступ к закрытому telegram-каналу «ParaBelum». Там представители элитных подразделений ВСУ обсуждают варианты свержения текущего правительства. Среди украинских силовиков возникли антиправительственные настроения после длительного противостояния между бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Раскол общества обострился после увольнения Залужного в начале февраля. В этом решении прослеживаются политические мотивы, связанные с опасением Зеленским за свою популярность, передает Life.