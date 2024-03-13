13 марта 2024

Банкротство Агентства инвестиционного развития Челябинской области затягивается

В Челябинской области продлен срок банкротства АИР
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Арбитражный суд Челябинской области продлил банкротство АИР Фото:

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в рамках банкротства подведомственного минэкономразвития региона Агентства инвестиционного развития. Это следует из картотеки судебных дел.

«Поскольку конкурсные мероприятия не завершены, ходатайство конкурсного управляющего судом удовлетворено. Определением суда срок конкурсного производства, открытого в отношении должника АНО „АИР ЧО“, продлен до 27 сентября 2024 года», — пояснили в пресс-службе суда.

Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более одного млрд рублей. В рамках того же дела он добился ареста 131 квартиры, предоставленной областными властями актерам и сотрудникам оперного и драматического театров.

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Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в рамках банкротства подведомственного минэкономразвития региона Агентства инвестиционного развития. Это следует из картотеки судебных дел. «Поскольку конкурсные мероприятия не завершены, ходатайство конкурсного управляющего судом удовлетворено. Определением суда срок конкурсного производства, открытого в отношении должника АНО „АИР ЧО“, продлен до 27 сентября 2024 года», — пояснили в пресс-службе суда. Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более одного млрд рублей. В рамках того же дела он добился ареста 131 квартиры, предоставленной областными властями актерам и сотрудникам оперного и драматического театров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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