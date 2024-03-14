В Кремле прокомментировали отмену национализации Danone Путиным

Отмена решения о передаче российских долей в компании Danone в России является целесообразным решением. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждое решение — это отдельная ситуация. Это связано с целесообразностью. Иные комментарии мы давать не будем. Какой-то тенденции быть не может. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Взвешиваются все факторы и условия», — заявил Песков.
Президент России Владимир Путин отменил передачу российских долей в компании Danone в России путем признания утратившим силу соответствующего указа. Решение было опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.
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